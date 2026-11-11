US Tech 100 am 11.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +16,29 %
Performance 1M: -36,48 %
Tagesperformance: +14,37 %
Performance 1M: -28,38 %
Tagesperformance: +13,20 %
Performance 1M: -19,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +12,53 %
Performance 1M: -22,27 %
Tagesperformance: +11,05 %
Performance 1M: -40,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +10,88 %
Performance 1M: -28,12 %
Tagesperformance: +10,01 %
Performance 1M: -37,75 %
Tagesperformance: +9,29 %
Performance 1M: -20,72 %
Tagesperformance: +8,82 %
Performance 1M: +8,53 %
Tagesperformance: +8,51 %
Performance 1M: -7,71 %
Tagesperformance: +8,25 %
Performance 1M: -39,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,66 %
Performance 1M: -33,51 %
Tagesperformance: +7,60 %
Performance 1M: -2,30 %
Tagesperformance: +7,06 %
Performance 1M: -31,10 %
Tagesperformance: +6,34 %
Performance 1M: -24,87 %
Tagesperformance: +6,18 %
Performance 1M: -20,73 %
Tagesperformance: +5,81 %
Performance 1M: -24,41 %
Tagesperformance: +5,14 %
Performance 1M: -16,32 %
Tagesperformance: -2,41 %
Performance 1M: +10,95 %
Tagesperformance: -2,33 %
Performance 1M: -1,95 %