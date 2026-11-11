Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +13,02 %
Performance 1M: -19,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +12,95 %
Performance 1M: -34,89 %
Tagesperformance: +11,13 %
Performance 1M: -40,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +10,77 %
Performance 1M: -28,12 %
Tagesperformance: +10,20 %
Performance 1M: -23,47 %
Tagesperformance: +9,52 %
Performance 1M: -25,95 %
Tagesperformance: +9,41 %
Performance 1M: -8,04 %
Tagesperformance: +9,17 %
Performance 1M: -20,72 %
Tagesperformance: +9,07 %
Performance 1M: -32,85 %
Tagesperformance: +8,62 %
Performance 1M: +7,95 %
Tagesperformance: +8,60 %
Performance 1M: -7,71 %
Tagesperformance: +8,14 %
Performance 1M: -22,09 %
Tagesperformance: +8,09 %
Performance 1M: -39,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,51 %
Performance 1M: -33,51 %
Tagesperformance: +7,33 %
Performance 1M: -4,53 %
Tagesperformance: +7,32 %
Performance 1M: -13,11 %
Tagesperformance: +7,12 %
Performance 1M: -9,64 %
Tagesperformance: +6,98 %
Performance 1M: -8,05 %
Tagesperformance: +6,93 %
Performance 1M: -13,90 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: +10,32 %
Tagesperformance: -2,17 %
Performance 1M: -1,95 %
Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: +14,77 %