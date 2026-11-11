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    Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    515,74€
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    4,06
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    634,32€
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,64 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +13,02 %
    Platz 2
    Performance 1M: -19,70 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Kursplus von über 10 %, das mit starken CoreWeave-Zahlen und steigenden KI-Investitionen verknüpft wird. Diskutiert werden Chancen durch die Nachfrage nach HBM-Speichern, eine als attraktiv eingeschätzte Bewertung und erwartete Aktienrückkäufe. Die anstehenden Zahlen von Applied Materials, Cisco und Nvidia gelten als mögliche Impulsgeber. Der Nutzen der CoreWeave-Zahlen für Micron wird teils bezweifelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +12,95 %
    Platz 3
    Performance 1M: -34,89 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,95 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +11,13 %
    Platz 4
    Performance 1M: -40,04 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,13 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung des geplanten Marvell-Deals: Lumentum-Aktionäre sollen 4,5 Marvell-Aktien je Anteil erhalten, doch mehrere Beiträge halten die Konditionen für nachteilig und verweisen auf die schwache Kursreaktion. Diskutiert werden zudem die lange Zeit bis zum Abschluss, mögliche Änderungen oder ein Scheitern des Deals samt hoher Vertragsstrafe sowie Risiken für den KI- und Rechenzentrumssektor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lumentum Holdings eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +10,77 %
    Platz 5
    Performance 1M: -28,12 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,77 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +10,20 %
    Platz 6
    Performance 1M: -23,47 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,20 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +9,52 %
    Platz 7
    Performance 1M: -25,95 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,52 %.

    Oracle
    Tagesperformance: +9,41 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,04 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,41 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +9,17 %
    Platz 9
    Performance 1M: -20,72 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,17 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +9,07 %
    Platz 10
    Performance 1M: -32,85 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,07 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +8,62 %
    Platz 11
    Performance 1M: +7,95 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,62 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +8,60 %
    Platz 12
    Performance 1M: -7,71 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,60 %.

    Corning
    Tagesperformance: +8,14 %
    Platz 13
    Performance 1M: -22,09 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,14 %.

    Intel
    Tagesperformance: +8,09 %
    Platz 14
    Performance 1M: -39,21 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intels starken Kursanstieg bis 140 US-Dollar und den anschließenden Rückgang bis etwa 68 Dollar. Einige diskutieren charttechnische Kurslücken und erwarten eine Erholung Richtung 90 Dollar; andere sehen Fundamentaldaten als entscheidend. Zudem wird erörtert, welchen Einfluss der Trump-Nvidia-Deal auf die Kursentwicklung hatte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Teradyne
    Tagesperformance: +7,51 %
    Platz 15
    Performance 1M: -33,51 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,51 %.

    Interactive Brokers Group Registered (A)
    Tagesperformance: +7,33 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,53 %
    Chart Interactive Brokers Group Registered (A)
    ISIN: US45841N1072
    WKN: A0MQY6
    Die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,33 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +7,32 %
    Platz 17
    Performance 1M: -13,11 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,32 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: +7,12 %
    Platz 18
    Performance 1M: -9,64 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,12 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +6,98 %
    Platz 19
    Performance 1M: -8,05 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,98 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +6,93 %
    Platz 20
    Performance 1M: -13,90 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,93 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 21
    Performance 1M: +10,32 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: -2,17 %
    Platz 22
    Performance 1M: -1,95 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,17 %.

    Brown-Forman Registered (B)
    Tagesperformance: -2,03 %
    Platz 23
    Performance 1M: +14,77 %
    Chart Brown-Forman Registered (B)
    ISIN: US1156372096
    WKN: 856693
    Die Brown-Forman Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,03 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im States 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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