Cisco Systems legt um 3,19 % zu und verbucht den dritten Gewinntag in Folge

Obwohl sich die Cisco Systems Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,51 % hinnehmen.

Netzwerk- und IT-Sicherheitswerte legen zu: Neben Cisco Systems steigen auch Hewlett Packard Enterprise, Fortinet und Palo Alto Networks. Am stärksten gewinnt Hewlett Packard Enterprise mit 5,13 %. Für Cisco Systems ist es der dritte Gewinntag in Folge; ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cisco Systems Aktie damit um -1,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Cisco Systems eine positive Entwicklung von +38,44 % erlebt.

Während Cisco Systems heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,43 %. Damit gehört Cisco Systems heute zu den auffälligeren Werten.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,32 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +2,75 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +5,13 %.

Top- und Flop-Aktien am 11.11.2026 im States 30.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Technologiewerte geben den Ton an: Der TecDAX legt kräftig zu, während MDAX und SDAX leicht nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzt Siemens Energy, Rheinmetall verliert deutlich.

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Cisco Systems vernetzt und sichert Unternehmen. Kernangebote sind Router, Switches, WLAN, IT-Sicherheit, Webex und Observability (Splunk). Cisco zählt zu den weltweit führenden Netzwerkausrüstern, besonders bei Unternehmensnetzen. Konkurrenten sind Arista Networks, HPE, Huawei und Palo Alto Networks. Stärken sind die breite installierte Basis, ein großes Partnernetz und das integrierte Portfolio aus Netzwerk, Sicherheit und Analyse.

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 358,74 Mrd.EUR € wert.

Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,33 % 1 Monat -13,12 % 3 Monate -14,51 % 1 Jahr +46,99 %

Stand: 11.11.2026, 22:00 Uhr

Die Aktie von Cisco Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,14 %, über 10 Jahre bei 11,70 %.

Cisco Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.