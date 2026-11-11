H.I.G. Capital unterzeichnet endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an go asia

HAMBURG, Deutschland, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 76 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eines ihrer verbundenen Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an go asia („go asia" oder das „Unternehmen"), Deutschlands größter Einzelhandelskette für asiatische Lebensmittel, unterzeichnet hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen.

go asia wurde 2008 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin und betreibt über 70 Filialen in mehr als 30 Städten in ganz Deutschland. Mit einem Sortiment von über 10 000 Produkten aus ganz Asien und mehr als 1600 Beschäftigten bedient das Unternehmen die wachsende Nachfrage einer breit gefächerten Kundschaft nach authentischer asiatischer Küche.

H.I.G. und die Gründerfamilie unter der Führung von Wengui Ye haben eine Partnerschaft vereinbart, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen. H.I.G. wird sein Fachwissen im Einzelhandel und Konsumgüterbereich, sein internationales Netzwerk sowie seine finanziellen Mittel einbringen, um den dynamischen Ausbau des Filialnetzes von go asia in Deutschland und Europa zu unterstützen. Die Gründerfamilie wird erneut in das Unternehmen investieren sowie weiterhin eine bedeutende Beteiligung daran halten und Gründer Wengui Ye sowie das Führungsteam des Unternehmens werden die Zukunft von go asia auch künftig aktiv mitgestalten.

Wengui Ye, Gründer von go asia, kommentierte: „Als ich 2009 unseren ersten Laden in Berlin eröffnete, war es meine Vision, authentische asiatische Küche in deutsche Haushalte zu bringen. Heute bin ich stolz darauf, dass go asia Deutschlands größter Einzelhändler für asiatische Lebensmittel ist – und wir sehen weiterhin erhebliches ungenutztes Wachstumspotenzial in Deutschland sowie insbesondere in ganz Europa. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Einzelhandel, seinem starken internationalen Netzwerk sowie seinem partnerschaftlichen und praxisorientierten Ansatz ist H.I.G. der ideale Partner für unsere nächste Wachstumsphase. Meine Familie und ich werden weiterhin in erheblichem Umfang am Unternehmen beteiligt sein, und ich freue mich darauf, die Zukunft von go asia gemeinsam mit H.I.G. sowie unserem hervorragenden Team auch künftig mitzugestalten."