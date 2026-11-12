Heute im Blickpunkt: Moderna, DocMorris, Applied Materials, Siemens und Cisco
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:45 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 10/26
07:00 Uhr, Deutschland: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Init, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: MLP, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Österreich: Strabag, Q3 Trading Statement
07:00 Uhr, Schweiz: Adecco, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
07:30 Uhr, Deutschland: Sixt, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Tonies, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall)
07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Tonies, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Ionos, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall)
07:30 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert)
08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Burberry, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Q3 TRading Update
08:00 Uhr, Großbritannien: United Utilities, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)
11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)
16:30 Uhr, USA: Kraft Heinz, Investor Day
17:45 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Applied Materials, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen
Deutschland: Brenntag, Capital Markets Day
Niederlande: DocMorris, Capital Markets Day
USA: Moderna, Analyst Day
Konjunkturdaten
Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 10/26
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q3/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 9/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 9/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 9/26
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 10/26
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26
18:00 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 12.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:30 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 02:50 JPN BoJ-Mitglied Asada spricht 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (YoY) 08:00 GBR Gross Domestic Product (QoQ) 10:00 EUR Wirtschaftsbulletin 14:30 USA Initial Jobless Claims 15:00 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 16:00 USA Fed-Mitglied Barr spricht 16:30 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 17:30 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 19:10 USA FOMC Mitglied Daly Rede 19:30 USA Fed-Mitglied Schmid spricht 20:00 USA Monthly Budget Statement 20:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin
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