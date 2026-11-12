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    Heute im Blickpunkt: Moderna, DocMorris, Applied Materials, Siemens und Cisco

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Blickpunkt: Moderna, DocMorris, Applied Materials, Siemens und Cisco
    Foto: Bodo Schackow/dpa

    Untermehmenstermine

    06:45 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 10/26
    07:00 Uhr, Deutschland: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Init, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: MLP, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Österreich: Strabag, Q3 Trading Statement
    07:00 Uhr, Schweiz: Adecco, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
    07:30 Uhr, Deutschland: Sixt, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Tonies, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall)
    07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Tonies, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Ionos, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert)
    08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Burberry, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Q3 TRading Update
    08:00 Uhr, Großbritannien: United Utilities, Halbjahreszahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)
    11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)
    16:30 Uhr, USA: Kraft Heinz, Investor Day
    17:45 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q3-Zahlen
    18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Applied Materials, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen
    Deutschland: Brenntag, Capital Markets Day
    Niederlande: DocMorris, Capital Markets Day
    USA: Moderna, Analyst Day

    Konjunkturdaten

    Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 10/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q3/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 9/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 9/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 9/26
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 10/26
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26
    18:00 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 12.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    02:50JapanJPNBoJ-Mitglied Asada spricht
    08:00GroßbritannienGBRNS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRIndustrieproduktion (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (QoQ)
    10:00Euro ZoneEURWirtschaftsbulletin
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    15:00USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    16:00USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    16:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    17:30USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    19:10USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    19:30USAUSAFed-Mitglied Schmid spricht
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    20:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
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    Ihre wichtigsten Termine Heute im Blickpunkt: Moderna, DocMorris, Applied Materials, Siemens und Cisco Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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