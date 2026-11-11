Revival Gold gibt Änderung der Satzungsbestimmung zur Vorankündigung von Direktoren-Nominierungen bekannt

Toronto, ON / 11. November 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen nach der Veröffentlichung der Abstimmungsempfehlungen von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“) im Zusammenhang mit seiner bevorstehenden ordentlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlung am 18. November 2026 (die „Versammlung“) seine Satzungsbestimmungen zur Vorankündigung von Aktionärsnominierungen (die „Vorankündigungsbestimmungen“) geändert hat, um die maximale Vorankündigungsfrist für die Nominierung von Direktoren durch Aktionäre aufzuheben.

ISS hatte den Aktionären empfohlen, gegen den Beschluss zur Bestätigung der Satzungsbestimmung zur Vorankündigung von Direktoren-Nominierungen zu stimmen, da ISS Bedenken hinsichtlich der darin enthaltenen maximalen Frist für die Einreichung von Direktoren-Nominierungen durch Aktionäre geäußert hatte. Die Satzungsbestimmung zur Vorankündigung sah vor, dass im Falle einer ordentlichen Aktionärsversammlung die entsprechende Mitteilung an das Unternehmen mindestens 30 Tage und höchstens 65 Tage vor dem Datum der Versammlung erfolgen muss.

Als Reaktion auf die Empfehlung von ISS hat das Unternehmen die Satzungsbestimmung zur Vorankündigung von Direktoren-Nominierungen geändert und die maximale Vorankündigungsfrist von 65 Tagen aufgehoben, während die bestehende Mindestvorankündigungsfrist von 30 Tagen beibehalten wurde. Mit dieser Änderung sollen die Bedenken von ISS ausgeräumt und den Aktionären mehr Flexibilität bei der Einreichung von Direktoren-Nominierungen im Vorfeld einer Aktionärsversammlung eingeräumt werden. An der Satzungsbestimmung zur Vorankündigung von Direktoren-Nominierungen wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen.

Die geänderte Satzungsbestimmung zur Vorankündigung von Direktoren-Nominierungen tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und wird den Aktionären auf der Hauptversammlung zur Genehmigung, Bestätigung und Ratifizierung vorgelegt. Gemäß den Bestimmungen des Canada Business Corporations Act verliert die Satzung über die Vorankündigung ihre Gültigkeit, sofern sie nicht durch einen Beschluss, der mit der Mehrheit der von den Aktionären der Gesellschaft auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen gefasst wird, genehmigt, ratifiziert und bestätigt wird.