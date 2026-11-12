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    Ausgleich kalter Progression womöglich rückwirkend

    Frei

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    Für Sie zusammengefasst
    • Union hält am vollständigen Ausgleich der Progression fest
    • Frei erwägt rückwirkende Entlastung bei Geldmangel
    • SPD fordert Finanzierung des vollen Steuerausgleichs
    Frei - Ausgleich kalter Progression womöglich rückwirkend
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Union gibt ihr Ziel in den Haushaltsverhandlungen nicht auf, die inflationsbedingte kalte Progression bei der Einkommensteuer vollständig auszugleichen. Wenn man das jetzt nicht finanzieren könne, könne "gegebenenfalls auch rückwirkend" entlastet werden, sagte Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) nach Sondersitzungen der Koalitionsfraktionen in Berlin.

    Der Entwurf einer Einkommensteuerreform von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) gleiche die versteckte Steuererhöhung nur teilweise aus, kritisierte Frei. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch betonte, für einen vollständigen Ausgleich müsse eine Gegenfinanzierung vorgelegt werden. Bund, Länder und Kommunen würde das nach früheren Angaben zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.

    Kalte Progression entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich von seinem Geld wegen der höheren Preise aber nicht mehr leisten kann./tam/DP/zb






    Verfasst von dpa-AFX
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    Frei Ausgleich kalter Progression womöglich rückwirkend Die Union gibt ihr Ziel in den Haushaltsverhandlungen nicht auf, die inflationsbedingte kalte Progression bei der Einkommensteuer vollständig auszugleichen. Wenn man das jetzt nicht finanzieren könne, könne "gegebenenfalls auch rückwirkend" …
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