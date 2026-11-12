Nvidia sackt nach Bericht über Chefablösung nachbörslich ab

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nvidia-Aktien haben in der Nacht auf Donnerstag wegen eines "WSJ"-Berichts über eine möglicherweise bevorstehende Abberufung von Unternehmenschef Jensen Huang kräftig nachgegeben. Der Kurs der Aktie des Halbleiterherstellers sackte kurz nach Mitternacht um bis zu neun Prozent auf 158 Dollar und damit auf das niedrigste Niveau seit Mitte 2025 ab.

(Im zweiten Satz wird die Zeitangabe zu dem möglichen Termin der Verwaltungsratssitzung präzisiert. Diese soll am Mittwoch (Ortszeit) stattfinden.)

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Nvidia-Verwaltungsgremium soll einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge noch am Mittwoch (Ortszeit) zusammenkommen, um über die Zukunft von Huang zu beraten. Dabei könnte der Unternehmensmitgründer Huang abberufen werden. Huang gilt als eines der prägendsten Gesichter des KI-Booms der vergangenen Jahre. Eine Abberufung könnte den Halbleiterkonzern in eine Führungskrise stürzen.

Seit Bekanntwerden der Affäre mit der vermeintlichen chinesischen Spionin am Wochenende sank der Nvidia-Kurs bis zum Handelsende am Mittwoch um sieben Prozent. Damit nahm die jüngste Talfahrt des Papiers weiter Fahrt auf. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 240 Dollar Anfang Oktober ging es bereits um fast 30 Prozent nach unten. Der Börsenwert fiel seitdem von knapp sechs Billionen Dollar auf nur noch rund 4,2 Billionen Dollar./zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,36 % und einem Kurs von 159,8 auf Nasdaq (12. November 2026, 00:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +88,01 %/+150,67 % bedeutet.



