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    Soldat rügt Gruppe um Hegseth

    Lautes Lachen am Denkmal

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hegseths Gruppe auf Friedhof zur Ordnung gerufen
    • Lachen am Soldatendenkmal löste einen Tadel aus
    • Wachsoldaten sichern das Denkmal seit 1948 ständig
    Lautes Lachen am Denkmal - Soldat rügt Gruppe um Hegseth
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ARLINGTON (dpa-AFX) - Eine Besuchergruppe um US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist auf dem Nationalfriedhof in Arlington wegen unangemessenen Verhaltens zur Ordnung gerufen worden - ausgerechnet am Veteranentag. Nach einem gemeinsamen Foto gingen Hegseth, seine Frau Jennifer Rauchet sowie einige Begleiter die Stufen des Denkmals für den unbekannten Soldaten hinauf, als ein lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies die Gruppe darauf hin lautstark zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen ist.

    "Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen", rief der in Paradeuniform gekleidete Soldat, ehe er wieder abdrehte. Hegseth und seine Begleiter drehten sich kurz um, ehe sie weitergingen.

    Rund um die Uhr bewacht seit 1948

    Anlässlich des Veteranentags waren Hegseth, Präsident Donald Trump und weitere Regierungsmitglieder am Nationalfriedhof nahe Washington auf einer Gedenkfeier zugegen. Der Respekt gegenüber Veteranen - lebenden und gefallenen - nimmt in der politischen Kultur der USA eine herausragende Rolle ein.

    Nach Angaben des Nationalfriedhofs ist das Denkmal zu Ehren unbekannter Soldaten die berühmteste Sehenswürdigkeit der riesigen Anlage. Es war 1921 zu Ehren eines unbekannten Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg erschaffen worden und dient seither als zentrale Gedenkstätte der US-Streitkräfte.

    Wegen Vorfällen respektlosen Verhaltens wurden der Friedhofsverwaltung zufolge 1925 erste Wachmänner an das Denkmal entsandt. Seit 1948 patrouillieren Wachsoldaten des dritten Infanterieregiments dort rund um die Uhr./jcf/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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