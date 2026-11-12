Soldat rügt Gruppe um Hegseth

ARLINGTON (dpa-AFX) - Eine Besuchergruppe um US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist auf dem Nationalfriedhof in Arlington wegen unangemessenen Verhaltens zur Ordnung gerufen worden - ausgerechnet am Veteranentag. Nach einem gemeinsamen Foto gingen Hegseth, seine Frau Jennifer Rauchet sowie einige Begleiter die Stufen des Denkmals für den unbekannten Soldaten hinauf, als ein lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies die Gruppe darauf hin lautstark zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen ist.

"Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen", rief der in Paradeuniform gekleidete Soldat, ehe er wieder abdrehte. Hegseth und seine Begleiter drehten sich kurz um, ehe sie weitergingen.