NatGold Digital kündigt Pläne für eine Nasdaq-Notierung an

CORAL GABLES, Florida, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. („NatGold" oder das „Unternehmen") kündigte Pläne an, eine Notierung seiner Stammaktien am Nasdaq Capital Market („Nasdaq" ) anzustreben. Im Rahmen des vorgeschlagenen Prozesses beabsichtigt das Unternehmen, im ersten Quartal 2027 eine Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC") einzureichen, vorbehaltlich des Abschlusses der notwendigen finanziellen, rechtlichen und sonstigen vorbereitenden Arbeiten. Als Voraussetzung für jeden Antrag auf eine Nasdaq-Notierung muss das Unternehmen seine Stammaktien bei der SEC gemäß dem US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung registrieren lassen.

Das Management ist der Ansicht, dass die Nasdaq aufgrund ihrer etablierten Rolle als Marktplatz für innovative Unternehmen gut zu NatGolds Geschäft mit digitalem Bergbau und der Tokenisierung von Vermögenswerten passt.

„Nach Prüfung der Voraussetzungen für eine Erstnotierung an der Nasdaq und Rücksprache mit unseren Unternehmens- und Wertpapierrechtsberatern sind wir zuversichtlich, dass NatGold gut aufgestellt ist, um die wichtigsten Voraussetzungen für eine Notierung am Nasdaq Capital Market zu erfüllen", sagte Andrés Fernández, Geschäftsführer von NatGold Digital. „Wir planen, unsere Registrierungserklärung im ersten Quartal 2027 bei der SEC einzureichen und das Prüfverfahren der SEC sowie das Antragsverfahren für die Nasdaq-Notierung zu durchlaufen."

Eine Notierung würde die Ziele des Unternehmens unterstützen, seine Bekanntheit am Markt zu steigern, die Beteiligung von Aktionären auszuweiten sowie einen öffentlichen Markt für den Handel mit seinen Stammaktien zu schaffen.

„Ein börsennotiertes Unternehmen zu werden, erfordert eine disziplinierte Unternehmensführung, transparente Finanzberichterstattung und Rechenschaftspflicht gegenüber den Aktionären", sagte Mark Radke, geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats von NatGold Digital. „Diese Grundsätze haben die Entwicklung des Governance-Rahmenwerks von NatGold geleitet, und wir verstehen die erwarteten Standards. Unsere geplante Einreichung ist der nächste Schritt, um NatGold auf dieser Grundlage an die öffentlichen Kapitalmärkte zu bringen."