Xuelei erweckt die Duftkreation auf der Cosmoprof Asia 2026 mit drei Showcases zum Leben.

HONGKONG, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Wie wird aus einer Idee ein Parfum und wie wird aus einem Parfum eine Erinnerung? Xuelei präsentiert beide Antworten auf der Cosmoprof Asia 2026 in Hongkong mit drei miteinander verbundenen Ausstellungsbereichen, die Produktentwicklung, Zusammenarbeit in der Lieferkette und Kundenerlebnis abdecken.

Auf der COSMOLAB, vom 10. bis 12. November auf der AsiaWorld-Expo (Stand 8-A01, Halle 8), können Besucher sehen, wie Partner in der Lieferkette Konzepte in fertige Produkte umsetzen. Das von Xuelei initiierte und koordinierte Projekt „Scent Utopia" vereint CPL Aromas für Duftstoffe und Baralan für Glasverpackungen. Die Glasverpackungen wurden von Italien nach Festlandchina transportiert, wo Xuelei die Integration und Fertigung koordinierte, bevor sie nach Hongkong geliefert wurden. Das Ergebnis, Forest in Motion, ein für die Messe kreierter 30-ml-Duft, verbindet Duft, Design, Verpackung und Herstellung in einem gemeinsam entwickelten Werk.

Im SCENT Museum, vom 11. bis 13. November im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (Stand 5G-H3A, Halle 5G), verlagert sich der Fokus vom Herstellen von Düften hin zum Fühlen von ihnen. An vier interaktiven Stationen werden Duft, Geschmack, Sehen, Hören und Emotionen miteinander verbunden. Am Ende des Rundgangs erhält jeder Besucher ein synästhetisches Porträt – eine persönliche Karte, die veranschaulicht, wie er Duft und die Sinne miteinander verbindet. Das Erlebnis spiegelt eine neue Richtung in der Duftbranche wider: Eine Zukunft, die von zunehmend vielfältigen, persönlichen Vorlieben geprägt sein wird, anstatt von einer einheitlichen Definition von Schönheit.

Das Erlebnis wird durch das Xuelei Fragrance Museum ermöglicht, ein 9.500 m² großes Museum, das von Guinness World Records als größtes Duftmuseum zertifiziert wurde und in die Liste der schönsten Museen der Welt des Prix Versailles 2026 aufgenommen wurde, die in Partnerschaft mit der UNESCO und der Internationalen Architektenunion (UIA) präsentiert wird.

Neben den beiden offiziellen Projekten zeigt Xueleis OEM/ODM showcase , wie eine Markenidee von der Duftentwicklung bis zur Auslieferung umgesetzt wird. Zusammengenommen gehen die drei Stationen über die reine Produktion hinaus: Wir helfen Partnern dabei, ein Konzept zu entwickeln, es zu realisieren und es mit den Konsumenten in Verbindung zu bringen.

Über Xuelei

Die Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und verfügt über 31 Jahre Erfahrung in der Parfümherstellung. Das Unternehmen betreibt einen 40.000 Quadratmeter großen Industriepark mit einer jährlichen Kapazität von über 100 Millionen Flaschen und Niederlassungen in Dubai und Brasilien. Es besitzt die Zertifizierungen ISO 22716, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und weitere und betreibt das Xuelei Duftmuseum.

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