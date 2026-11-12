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    Panzer, Drohnen, Autos: Die nächste Batteriegeneration kommt und Renk, BMW und HPQ Silicon mischen mit!

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Egal ob Panzer, Drohnen oder Autos, die nächste Batteriegeneration steht in den Startlöchern. Bei BMW ist der technologische Fortschritt bereits deutlich zu spüren. Die Nachfrage nach der „Neuen …

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    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Egal ob Panzer, Drohnen oder Autos, die nächste Batteriegeneration steht in den Startlöchern. Bei BMW ist der technologische Fortschritt bereits deutlich zu spüren. Die Nachfrage nach der „Neuen Klasse“ ist so hoch, dass der Autobauer Modelle mit älterer Batterietechnologie früher auslaufen lassen will. Auch in der Rüstungsindustrie gewinnen leistungsfähige Energiespeicher an Bedeutung. Renk setzt bei der Entwicklung neuer Panzerantriebe zunehmend auf Hybridtechnologie. Von diesem Trend könnte HPQ Silicon profitieren. Das kanadische Unternehmen arbeitet an leistungsfähigeren Batteriematerialien und macht bei der Kommerzialisierung Fortschritte. Staatliche Millionenförderungen und erste Aufträge im Drohnensektor sorgen für zusätzliche Fantasie bei der HPQ-Aktie.

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