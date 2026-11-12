Panzer, Drohnen, Autos: Die nächste Batteriegeneration kommt und Renk, BMW und HPQ Silicon mischen mit! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Egal ob Panzer, Drohnen oder Autos, die nächste Batteriegeneration steht in den Startlöchern. Bei BMW ist der technologische Fortschritt bereits deutlich zu spüren. Die Nachfrage nach der „Neuen …



