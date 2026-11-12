Europäer beraten über Friedensbemühungen für die Ukraine

DUBLIN (dpa-AFX) - Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern werden an diesem Donnerstag zum neunten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin erwartet. Thema bei der informellen Zusammenkunft sollen die laufenden Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein. Zudem sind unter dem Motto "Europa - stark, sicher und vernetzt" Gespräche über die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und Sicherheits- und Verteidigungsfragen geplant.

Viele europäische Staaten sind zunehmend besorgt über hybride Bedrohungen, zu denen unter anderem ausländische Desinformationskampagnen und Sabotageakte zählen. Auf französische Initiative hin soll eine Erklärung zu den Grundprinzipien europäischer Sicherheit veröffentlicht werden. Diese soll nach Angaben aus dem Élysée verdeutlichen, dass die Europäer die Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen und ihr diesbezügliches Engagement ausbauen. Zudem sind nach Angaben von EU-Diplomaten Erklärungen zur Migration und zur Drogenbekämpfung geplant.