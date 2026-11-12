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    Volkswagen beginnt Serienproduktion des ID.Tiguan in Emden

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    Für Sie zusammengefasst
    • VW startet in Emden die Fertigung des ID.Tiguan
    • ID.Tiguan soll ab 2027 ID.4 und ID.5 ablösen
    • Emder Beschäftigte bangen um die Zukunft ihres Werks
    Volkswagen beginnt Serienproduktion des ID.Tiguan in Emden
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    EMDEN (dpa-AFX) - Inmitten der Diskussion um die Sparpläne bei Volkswagen beginnt der Autokonzern in seinem Werk im ostfriesischen Emden mit der Fertigung des ID.Tiguan. Zum Start der Serienproduktion des neuen E-Modells an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) werden unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), VW -Markenchef Thomas Schäfer und Vize-Konzernbetriebsratschef Jürgen Mahnkopf in Ostfriesland erwartet.

    Der Tiguan ist nach VW-Angaben aktuell das weltweit meistverkaufte Modell der Marke und des gesamten Konzerns. Die elektrische Variante soll Anfang 2027 die E-Modelle ID.4 und ID.5 ablösen und den Absatz der Marke im volumenstarken SUV-Segment sichern. Der Vorverkauf für das Modell hat in Deutschland und anderen europäischen Ländern bereits begonnen.

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    Der Fertigungsstart kommt für die rund 7.700 Beschäftigten des Emder VW-Werks, in dem nur E-Autos gebaut werden, in einer Zeit großer Verunsicherung. Im Zuge des verschärften Sparkurses bei VW rückte das Werk in den Fokus. Es zählt zu den vier Standorten, für die laut dem Autobauer keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann. Alternative Verwendungsmöglichkeiten würden geprüft, hieß es. Seitdem kämpfen die Beschäftigten für ihren Standort./len/DP/jha

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der VW-Vorzugsaktie bei 70 Euro und aufkommendes Kaufinteresse. Weitere Themen sind rückläufige Oktober-Zulassungen bei Skoda und Seat sowie Lieferzeiten für den ID.Polo GTI bis 2027. Kritisiert werden Defizite bei Elektromobilität und Digitalisierung sowie die Abhängigkeit von chinesischen Partnern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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