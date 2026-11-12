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    US-Unterhändler wieder bei Kremlchef Putin in Moskau

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Unterhändler Witkoff und Kushner treffen Putin
    • Sie werben für Europas Rolle in den Friedensgesprächen
    • In Dublin informieren sie Selenskyj über die Gespräche
    US-Unterhändler wieder bei Kremlchef Putin in Moskau
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Dreiergesprächen zwischen den USA, der Ukraine und Russland in Abu Dhabi wollen die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner an diesem Donnerstag in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen. Sie wollen nach eigenen Worten den russischen Staatschef davon überzeugen, dass die europäischen Staaten in Zukunft an Friedensgesprächen teilnehmen werden. Die EU und auch die Nato müssten "integraler Bestandteil" von Verhandlungen über ein Kriegsende sein, sagte Kushner in Abu Dhabi.

    Nach Darstellung der Bundesregierung geht es vor allem darum, Putin von einer Vereinbarung mit den USA in Kenntnis zu setzen, dass Europa künftig mit am Tisch sitzen wird. Moskau hat sich bislang gegen eine Beteiligung der Europäer gesperrt. Zuletzt zeigte es sich offener, weil es die Friedensverhandlungen um Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für Europa erweitern will.

    Noch am Abend wollen Witkoff und Kushner den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin über die zweitägige Gesprächsrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten informieren./fko/DP/jha






    Verfasst von dpa-AFX
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