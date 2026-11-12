🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum

    Mehr Spezialisierung bei komplizierten OPs

    AOK

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Kliniken bündeln schwierige Eingriffe zunehmend stärker
    • Neue Mindestmengen senken die Zahl möglicher Kliniken
    • Mehr Routine soll Heilungschancen der Patienten erhöhen
    AOK - Mehr Spezialisierung bei komplizierten OPs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Spezialisierung der Kliniken in Deutschland bei bestimmten schwierigen Operationen kommt nach einer Auswertung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) voran. Aufgrund von Vorgaben zur Erfahrung mit Eingriffen sind im neuen Jahr etwa Operationen an der Bauchspeicheldrüse in weniger Kliniken möglich, wie aus den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Daten hervorgeht. Dies gilt auch für Eingriffe zum Einsetzen künstlicher Kniegelenke.

    Erstmals greifen 2027 auch "Mindestmengen" für Darmkrebs-Operationen. Eingriffe am Dickdarm können laut der Auswertung 652 Krankenhäuser vornehmen - weitere 22 Standorte, die es wollten, vorerst nicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius!
    Long
    50,00€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    56,13€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Festgelegt werden Mindestzahlen für bestimmte Eingriffe vom Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken, dem obersten Entscheidungsgremium des Gesundheitswesens. Ziel ist, bei schwierigen, aber planbaren Eingriffen die Überlebens- und Heilungschancen von Patienten zu erhöhen, wie das Gremium erläutert. Dies gelinge im Durchschnitt in Kliniken besser, die risikoreiche Eingriffe öfter durchführen als Häuser, die dies selten tun.

    Die Zahl der Standorte, die Bauchspeicheldrüsen-OPs vornehmen dürfen, sinkt der AOK-Übersicht zufolge im neuen Jahr um weitere 14 auf 272 Standorte. Im Jahr 2023 waren es noch 405 Kliniken. Hintergrund ist, dass seit Anfang 2025 eine Mindestvorgabe von 20 statt zuvor 15 Fällen pro Jahr einzuhalten ist.

    Bei Implantationen von Kniegelenk-Prothesen sind nach aktuell 821 Standorten im nächsten Jahr noch 793 an der Versorgung beteiligt. Brustkrebs-Operationen vornehmen können 2027 noch 365 Krankenhäuser nach 377 in diesem Jahr.

    Nur Kliniken, die eine festgelegte Mindestmenge im Folgejahr voraussichtlich erreichen, dürfen die Behandlung anbieten. Eine Prognose der Fallzahl geben die Krankenhausträger an die Landesverbände der Krankenkassen, die diese Einschätzung prüfen.

    Die Prüfergebnisse, die jeweils bis Anfang Oktober vorliegen, waren nun Grundlage für die Auswertung der AOK. Bietet eine Klinik eine Behandlung an, obwohl sie eine geltende Mindestvorgabe nicht erfüllt, hat sie dafür keinen Anspruch auf Bezahlung durch die Krankenkassen./sam/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 14,55 auf Lang & Schwarz (11. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +8,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 29,66 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +4,44 %/+17,74 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rhoen-Klinikum - 704230 - DE0007042301

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rhoen-Klinikum. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AOK Mehr Spezialisierung bei komplizierten OPs Die Spezialisierung der Kliniken in Deutschland bei bestimmten schwierigen Operationen kommt nach einer Auswertung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) voran. Aufgrund von Vorgaben zur Erfahrung mit Eingriffen sind im neuen Jahr etwa Operationen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     