SANTA CLARA (dpa-AFX) - Beim Chip-Riesen Nvidia könnte sich laut Medienberichten schon bald die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns schaltete sich am Mittwoch (Ortszeit) zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen berichteten. Die Aktie des Chip-Konzerns, der zu den wertvollsten Unternehmen gehört, fiel im nachbörslichen Handel zuletzt um knapp acht Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach der 63 Jahre alte Firmengründer und Multimilliardär ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen in US-Sicherheitskreisen eine chinesische Spionin sein könnte. Huang, der seit gut 40 Jahren verheiratet ist, bestätigte in einer E-Mail an Nvidia-Beschäftigte eine außereheliche Affäre.

Die "New York Times" und das "Wall Street Journal" berichteten am Mittwoch zudem, der Konzernboss habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Huang und Nvidia äußerten sich demnach zunächst nicht dazu. Bei Affären im Unternehmen haben amerikanische Verwaltungsräte oft eine sehr geringe Toleranzschwelle, in mehreren Fällen haben sie Spitzenmanager schon den Job gekostet.

Treibende Kraft hinter Nvidias Aufstieg



Huangs Name ist untrennbar mit Nvidia verbunden: Er ist seit der Gründung des Chipkonzerns vor mehr als 30 Jahren dessen Chef und gilt als treibende Kraft des Aufstiegs der Firma aus dem Silicon Valley, die bis vor wenigen Jahren vor allem für Computer-Grafikkarten bekannt war und dank des KI-Booms einen steilen Aufstieg erlebte. Auch die Management-Struktur ist außergewöhnlich stark auf Huang zugeschnitten. Medien zufolge berichten rund 60 Manager direkt an ihn. Damit ist er stärker ins Tagesgeschäft involviert als andere Chefs großer Konzerne - und auch schwieriger zu ersetzen.

Nach Informationen der Nachrichten-Website "Semafor" favorisieren einige Mitglieder des Verwaltungsrats Finanzchefin Colette Kress als mögliche Nachfolgerin. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete unter Berufung auf eine informierte Person, eine Überlegung sei, den Chefposten kommissarisch zu besetzen und dann eine langfristige Lösung zu suchen.

Der Konzern hatte am Wochenende nach Berichten, wonach Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivität geworden sein könnte, eine Untersuchung eingeleitet. In der öffentlichen Stellungnahme dazu hieß es, man habe weiterhin Vertrauen zu Huang und dessen Führungsmannschaft.

Nvidia-Chips wurden in den vergangenen Jahren zur Schlüsseltechnik im boomenden Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Eine Führungskrise bei Nvidia könnte damit die gesamte Tech-Branche belasten.

Senatoren setzen Trump-Regierung unter Druck



Die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Chris Coons forderten unterdessen die Regierung von Präsident Donald Trump auf, alle Unterlagen zu Nvidias Chip-Exporten und Huangs Affäre mit der möglichen Spionin aufzubewahren. Im Kongress werden die Demokraten im Januar die Mehrheit in beiden Kammern von Trumps Republikanern übernehmen und könnten parlamentarische Untersuchungen anstrengen.

Huang trat in den vergangenen Jahren immer wieder als Befürworter des Verkaufs auch neuerer Nvidia-Chips nach China in Erscheinung. Seine Begründung ist, dass die Volksrepublik ansonsten eigene Halbleiter entwickeln wird, die Nvidia auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen und damit die KI-Technologieführerschaft der USA untergraben könnten. Die Frau aus China, mit der Huang eine Affäre gehabt haben soll, arbeitete zeitweise für eine Firma, die von US-Behörden verdächtigt wurde, Chips nach China geschmuggelt und damit Verbote umgangen zu haben./zb/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 173,7 auf Nasdaq (12. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -18,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,51 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +15,12 %/+130,24 % bedeutet.



