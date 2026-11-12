Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huang

Wir werden für Jensen Huang, NVIDIA und seine Familie beten.





Natürlich ist das was in seinem Privatleben passiert ist ... also der Seitensprung gegenüber seiner Frau kein schönes Kapitel, aber auch kein Grund gleich die ganze Geschichte zu verbrennen. Trotzdem sollte man auch betrachten wie er damit umgegangen ist. Während viele Führungskräfte vermutlich zunächst alles abstreiten, Anwälte einschalten und versuchen die Angelegenheit unter den Teppich zu kehren, hat Jensen seinen Fehler eingeräumt, sich entschuldigt und die volle Verantwortung übernommen.





Was die Vorwürfe bezüglich China und einer möglichen Spionage angeht sollte man erstmal die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung abwarten.

NVIDIA selbst hat keine Hinweise darauf, dass Firmengeheinmisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt wurden.





Man darf auch nicht vergessen was dieser Mann aufgebaut hat. Jensen hat NVIDIA zu einem Unternehmen mit rund 5 Billionen Dollar Marktkapitalisierung gemacht und seinen Aktionären einen enormen Wert geschaffen. Ihn wegen einer privaten Affäre aus dem Amt zu drängen, wäre aus Sicht des Unternehmens und seiner Aktionäre kaum nachvollziehbar. Sollte der Vorstand tatsächlich versuchen ihn loszuwerden dürfte die Aktie massiv einbrechen, aber das wird sich schnell erledigen. Die Ethik des Vorstands besteht darin, Geld zu verdienen und nicht darin, moralische Maßstäbe an ein Privatleben anzulegen, das sie nichts angeht.





Er hat weder das Unternehmen bestohlen noch Investoren betrogen oder Geschäftszahlen manipuliert.