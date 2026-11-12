Nvidia: Neue Affärenvorwürfe gegen Huang – Aktie crasht!

Die Aktie verlor nach Börsenschluss zeitweise mehr als neun Prozent. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, das Gremium bereite Huangs Rauswurf vor.

Jensen Huang gerät bei Nvidia immer stärker unter Druck. Nach Berichten über eine weitere außereheliche Beziehung beriet der Verwaltungsrat am späten Mittwochabend (US-Zeit) über eine mögliche Absetzung des Konzernchefs, wie CNBC berichtet. Der Ausgang der Sitzung war zunächst offen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neue Vorwürfe aus dem eigenen Konzern

Im Mittelpunkt steht Kimberly Powell, die Nvidias Gesundheitsgeschäft leitet. Laut einem Bericht der New York Times soll Huang eine Beziehung mit ihr gehabt haben. Die beiden sollen im März in einem Hotel in San Jose bei vertrauten Gesten gefilmt worden sein. Nvidia und Powell beantworteten Anfragen von CNBC zunächst nicht.

Powell leitet die Gesundheitssparte seit 2017, das Geschäft mit Chips für medizinische Geräte und MRT-Systeme ist jedoch im Vergleich zu Nvidias KI-Geschäft klein.

Erste Affäre trifft auf Spionageverdacht

Erst wenige Tage zuvor hatte Huang eine Affäre eingeräumt. Dabei geht es um Alice Huang, die von US-Geheimdienstvertretern für eine chinesische Spionin gehalten wird. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet und die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz eingeschaltet.

In einer Nachricht an die Beschäftigten hatte Huang am Sonntag seine Untreue eingeräumt und sich für die Verletzungen entschuldigt, die er seiner Frau und seinen Kindern zugefügt hat.

Bereits vor dem nachbörslichen Einbruch am Mittwoch lag die Aktie auf Wochensicht sieben Prozent im Minus. Damit drohte ihr der sechste Wochenverlust in Folge.

Fazit

Die neuen Affärenvorwürfe verschärfen die Führungskrise bei Nvidia. Mit Huang könnte der Konzern sein bekanntestes Gesicht verlieren. Für Anleger kommt damit zu den Sorgen um den KI-Boom ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu. Die Aktie hat innerhalb eines Monats bereits mehr als 50 Prozent verloren, doch es könnte noch mehr Ungemach auf Nvidia-Anleger zukommen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 173,7USD auf Nasdaq (12. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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