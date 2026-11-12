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    Nvidia: Neue Affärenvorwürfe gegen Huang – Aktie crasht!

    Sexskandal weitet sich aus

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    Neue Affärenvorwürfe verschärfen die Krise um Jensen Huang. Nvidias Verwaltungsrat berät laut CNBC über seine Absetzung. Die Aktie verliert nachbörslich zeitweise mehr als neun Prozent. Für den KI-Star wird es jetzt eng.

    Sexskandal weitet sich aus - Nvidia: Neue Affärenvorwürfe gegen Huang – Aktie crasht!
    Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Jensen Huang gerät bei Nvidia immer stärker unter Druck. Nach Berichten über eine weitere außereheliche Beziehung beriet der Verwaltungsrat am späten Mittwochabend (US-Zeit) über eine mögliche Absetzung des Konzernchefs, wie CNBC berichtet. Der Ausgang der Sitzung war zunächst offen.

    Die Aktie verlor nach Börsenschluss zeitweise mehr als neun Prozent. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, das Gremium bereite Huangs Rauswurf vor.

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    Neue Vorwürfe aus dem eigenen Konzern

    Im Mittelpunkt steht Kimberly Powell, die Nvidias Gesundheitsgeschäft leitet. Laut einem Bericht der New York Times soll Huang eine Beziehung mit ihr gehabt haben. Die beiden sollen im März in einem Hotel in San Jose bei vertrauten Gesten gefilmt worden sein. Nvidia und Powell beantworteten Anfragen von CNBC zunächst nicht. 

    Powell leitet die Gesundheitssparte seit 2017, das Geschäft mit Chips für medizinische Geräte und MRT-Systeme ist jedoch im Vergleich zu Nvidias KI-Geschäft klein.

    Erste Affäre trifft auf Spionageverdacht

    Erst wenige Tage zuvor hatte Huang eine Affäre eingeräumt. Dabei geht es um Alice Huang, die von US-Geheimdienstvertretern für eine chinesische Spionin gehalten wird. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet und die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz eingeschaltet. 

    In einer Nachricht an die Beschäftigten hatte Huang am Sonntag seine Untreue eingeräumt und sich für die Verletzungen entschuldigt, die er seiner Frau und seinen Kindern zugefügt hat.

    Bereits vor dem nachbörslichen Einbruch am Mittwoch lag die Aktie auf Wochensicht sieben Prozent im Minus. Damit drohte ihr der sechste Wochenverlust in Folge.

    Fazit

    Die neuen Affärenvorwürfe verschärfen die Führungskrise bei Nvidia. Mit Huang könnte der Konzern sein bekanntestes Gesicht verlieren. Für Anleger kommt damit zu den Sorgen um den KI-Boom ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu. Die Aktie hat innerhalb eines Monats bereits mehr als 50 Prozent verloren, doch es könnte noch mehr Ungemach auf Nvidia-Anleger zukommen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 173,7USD auf Nasdaq (12. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    RedakteurFerdinand Hammer
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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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