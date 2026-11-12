Pflegekräfte zweifeln früh an ihrer Berufswahl

Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sowie Belastungen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige sind Themen beim Deutschen Pflegetag am Donnerstag in Berlin. Dazu wird Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) erwartet. Der Deutsche Pflegerat als Dachorganisation der Pflegeberufe tritt gegen Kürzungen und für mehr Eigenverantwortung für Pflegekräfte ein.

BERLIN (dpa-AFX) - Unter neu eingestiegenen Pflegekräften gibt es einer Analyse der Barmer Krankenkasse zufolge angesichts belastender Arbeitsbedingungen oft Zweifel an der Jobwahl. "Ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser und Pflegeheime sollten gerade in den ersten Berufsjahren stabile, unterstützende und wertschätzende Rahmenbedingungen schaffen, um den Pflegenachwuchs schnell an sich und langfristig an den Beruf zu binden", sagte Barmer-Vorstandschef Christoph Straub. Im Schnitt kündigten 15 Prozent der Pflegekräfte innerhalb der ersten drei Berufsjahre ihre Tätigkeit wieder.

Gedanken an Berufsausstieg



Laut der Befragung im Auftrag der Barmer unter Pflegekräften hat ein Drittel (33,3 Prozent) von ihnen im ersten Berufsjahr "einige Male im Monat" daran gedacht, den Beruf aufzugeben. Einige Male im Jahr taten es demnach 22,2 Prozent, einige Male in der Woche 16,7 Prozent. Nie solche Gedanken hatten laut Umfrage 27,8 Prozent. Befragt wurden demnach 1.083 Pflegekräfte aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen vom 1. bis 30. April durch das Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung.

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen, der auch die Pflegekassen vertritt, mahnte einen grundlegenden Reformprozess für die Pflegeversicherung an. "Die Versorgung Pflegebedürftiger ist ein Herzstück unseres sozialen Miteinanders", sagte Verbandschef Oliver Blatt. Stabile Finanzen seien wichtig und aktuell die größte Herausforderung. Am Ende müsse es aber darum gehen, die nötige Versorgung der Pflegebedürftigen zu sichern.

Koalition plant zwei Reformschritte



Um die Finanzen der Pflegeversicherung für 2027 zu stabilisieren und allgemeine Beitragserhöhungen zu vermeiden, hat die Koalition gerade ein Sparpaket in den Bundestag eingebracht. Es sieht Ausgabenbremsen und Mehreinnahmen vor, um ein Minus von wohl 7,6 Milliarden Euro zu decken. Für eine größere Strukturreform soll dann eine Kommission Vorschläge machen./sam/DP/zb



