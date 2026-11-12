🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Niedersachsen fordert Krankenhaus-Rettungsfonds vom Bund

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Minister fordert Bundesfonds zur Rettung von Kliniken
    • Reform soll Überkapazitäten senken und Qualität stärken
    • Niedersachsen teilt Leistungsgruppen erst 2028 zu
    Niedersachsen fordert Krankenhaus-Rettungsfonds vom Bund
    Foto: Siarhei - 356130783

    HANNOVER (dpa-AFX) - Einigen Krankenhäusern droht nach Worten von Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi das Geld auszugehen. "In den kommenden Jahren wird es einen Finanzmangel bei den Krankenhäusern geben. Das macht mir Sorgen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

    Gerade in ländlichen Regionen gebe es Kliniken, die für die Versorgung gebraucht und gerettet werden müssten, bis die Krankenhausreform von 2028/2029 anfange zu greifen. "Dafür braucht es einen Rettungsfonds des Bundes, den Niedersachsen auf einer der nächsten Ministerpräsidentenkonferenzen platzieren wird", sagte Philippi. "Wenn wir die Krankenhausreform so umsetzen wollen, dass die Strukturen sich verbessern und stabilisieren, dann muss dieses Geld vom Bund kommen." Eine Summe nannte der Minister nicht.

    Reform soll "Überkapazitäten" abbauen

    Das Ziel der Krankenhausreform sei es, zu verhindern, dass Operationen ausschließlich durchgeführt werden, weil sie wirtschaftlich lukrativ sind. "So setzen zum Beispiel von 130 Krankenhäusern in Niedersachsen fast 100 künstliche Gelenke ein. Das sind Überkapazitäten. Viele Kliniken bieten diese OPs nur an, um sich zu finanzieren", sagte Philippi. Er fordert: "Wir müssen viel mehr auf Qualität und Indikation setzen. Manche Eingriffe werden in kleineren Krankenhäusern nur selten vorgenommen. Darunter leidet die Qualität."

    Gleichzeitig gebe es Regionen in Niedersachsen, wo die Politik womöglich doch Abstriche bei der Qualität machen müsse, um überhaupt eine Krankenhausversorgung aufrechtzuerhalten. "Wenn keine ärztliche Anlaufstelle vorhanden ist, ist das schlimmer, als wenn nur 80 Prozent der Vorgaben erfüllt werden können", sagte Philippi. "Dafür muss es in einem Flächenland wie Niedersachsen Ausnahmeregelungen geben."

    Niedersachsen teilt Leistungsgruppen erst für 2028 zu

    Teil der Krankenhausreform ist die Zuteilung sogenannter Leistungsgruppen, auf die sich die Kliniken in diesem Jahr bewerben konnten. Niedersachsen geht dabei anders vor als andere Bundesländer. "Wir werden diese Leistungsgruppen nun bis Ende September 2027 mit Wirkung zum Jahr 2028 zuteilen", kündigte der Minister an.

    Es gebe Bundesländer, die sehr früh Bescheide erstellt haben, von denen aber jeder zweite beklagt worden sei. "Wir möchten erreichen, dass möglichst wenige Klagen eingehen. Deshalb nehmen wir uns mehr Zeit. Ich verspreche mir davon, dass wir Fehler, die in anderen Ländern passiert sind, vermeiden können", erklärte Philippi. Die Entscheidung für den späteren Zeitpunkt habe das Land zusammen mit der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) und den Krankenkassen getroffen.

    Kliniken beklagen massive Kürzungen

    Die NKG feiert heute (12.30 Uhr) in Hannover ihr 80-jähriges Bestehen. Erwartet werden neben Philippi unter anderem der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, der Vorstandschef der AOK Niedersachsen, Jürgen Peter, und der Vorstandsvize der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Thorsten Schmidt.

    In der Ankündigung der NKG heißt es, für die Kliniken gehe es darum, einen tiefgreifenden Strukturwandel zu bewältigen und zugleich die Versorgung zu sichern. Dabei sei die Lage jedoch nie so angespannt gewesen wie derzeit.

    Erst vor wenigen Tagen hatte die NKG mitgeteilt, dass zum November eine wichtige finanzielle Unterstützung verloren gehe. Durch den Wegfall des sogenannten Rechnungszuschlags fehlten Niedersachsens Krankenhäusern künftig rund 400 Millionen Euro jährlich. Hinzu kämen massive Kürzungen durch die Maßnahmen zur Stabilisierung der Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung. Eine ab 2027 versprochene Abmilderung um rund 55 Millionen Euro in Form eines neuen Rechnungszuschlags könne die Erlösverluste nicht ansatzweise kompensieren./cwe/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Niedersachsen fordert Krankenhaus-Rettungsfonds vom Bund Einigen Krankenhäusern droht nach Worten von Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi das Geld auszugehen. "In den kommenden Jahren wird es einen Finanzmangel bei den Krankenhäusern geben. Das macht mir Sorgen", sagte der SPD-Politiker …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     