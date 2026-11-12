🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Welt muss beim Klimaschutz zügig umsteuern

    Bericht

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Ohne Ausstieg bleibt die Erwärmung über 1,5 Grad
    • Aktuelle Politik führt bis 2100 zu 2,7 Grad Erwärmung
    • Sauberer Strom wächst, doch Emissionen steigen weiter
    Bericht - Welt muss beim Klimaschutz zügig umsteuern
    Foto: Emphyrio - pixabay

    ANTALYA (dpa-AFX) - Die Erderhitzung dürfte einer Studie zufolge unwiederbringlich über der kritischen Marke von 1,5 Grad verharren, wenn die Weltgemeinschaft sich nicht schnell und drastisch von Öl, Gas und Kohle verabschiedet. Zu diesem Schluss kommen aktualisierte Berechnungen des Climate Action Tracker, die auf der Weltklimakonferenz in der Türkei vorgestellt wurden. Die Experten hatten geprüft, ob die Klimapolitik von Staaten zu den international vereinbarten Schutzzielen passt.

    Wird die aktuelle Klimapolitik weltweit fortgeführt, erwärmt sich der Planet laut neuer Berechnung bis 2100 um 2,7 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit - ein leichter Anstieg gegenüber den 2,6 Grad des Vorjahres. Sollten die Regierungen ihre Ziele für 2030 und 2035 erreichen, läge die Erwärmung bis zum Jahr 2100 dennoch bei 2,6 Grad - ein unveränderter Wert gegenüber 2025. Bezieht man alle Zusagen sowie langfristige Ziele ein, um auf Netto-Null-Emissionen zu kommen, ergäbe sich bis 2100 eine Erwärmung von 1,9 Grad.

    Climate Analytics: Regierungen vor "knallharter" Entscheidung

    Bill Hare von Climate Analytics, Partnerorganisation des Climate Action Tracker, sagte dazu: "Regierungen stehen vor einer knallharten Entscheidung: Entweder sie unterstützen weiterhin die fossile Brennstoffindustrie - was die Menschheit unweigerlich in verheerende wirtschaftliche Schäden, eine steigende Sterblichkeit durch Hitze sowie klimabedingte Krankheiten und Katastrophen stürzen würde, an die sie sich nicht anpassen kann -, oder sie setzen auf Lösungen, die bereits verfügbar und kostengünstiger denn je sind."

    Die Autoren verwiesen in dem Zusammenhang auf ermutigende Fortschritte. So habe 2025 sauberer Strom den gesamten Anstieg des weltweiten Energiebedarfs gedeckt; dazu bauten Indien und China erneuerbare Energien in Rekordtempo aus. Auch habe die Verbreitung von Elektrofahrzeugen neue Höchststände erreicht.

    Der Bericht weist jedoch darauf hin, dass die positiven Entwicklungen bislang nicht ausreichen, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgasemissionen schnell genug zu drosseln. Ein steigender Energiebedarf sowie der Ausbau neuer Infrastrukturen für fossile Brennstoffe habe dazu geführt, dass auch die Emissionen nach wie vor steigen./xx/DP/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bericht Welt muss beim Klimaschutz zügig umsteuern Die Erderhitzung dürfte einer Studie zufolge unwiederbringlich über der kritischen Marke von 1,5 Grad verharren, wenn die Weltgemeinschaft sich nicht schnell und drastisch von Öl, Gas und Kohle verabschiedet. Zu diesem Schluss kommen aktualisierte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     