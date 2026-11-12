Welt muss beim Klimaschutz zügig umsteuern
Bericht
- Ohne Ausstieg bleibt die Erwärmung über 1,5 Grad
- Aktuelle Politik führt bis 2100 zu 2,7 Grad Erwärmung
- Sauberer Strom wächst, doch Emissionen steigen weiter
ANTALYA (dpa-AFX) - Die Erderhitzung dürfte einer Studie zufolge unwiederbringlich über der kritischen Marke von 1,5 Grad verharren, wenn die Weltgemeinschaft sich nicht schnell und drastisch von Öl, Gas und Kohle verabschiedet. Zu diesem Schluss kommen aktualisierte Berechnungen des Climate Action Tracker, die auf der Weltklimakonferenz in der Türkei vorgestellt wurden. Die Experten hatten geprüft, ob die Klimapolitik von Staaten zu den international vereinbarten Schutzzielen passt.
Wird die aktuelle Klimapolitik weltweit fortgeführt, erwärmt sich der Planet laut neuer Berechnung bis 2100 um 2,7 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit - ein leichter Anstieg gegenüber den 2,6 Grad des Vorjahres. Sollten die Regierungen ihre Ziele für 2030 und 2035 erreichen, läge die Erwärmung bis zum Jahr 2100 dennoch bei 2,6 Grad - ein unveränderter Wert gegenüber 2025. Bezieht man alle Zusagen sowie langfristige Ziele ein, um auf Netto-Null-Emissionen zu kommen, ergäbe sich bis 2100 eine Erwärmung von 1,9 Grad.
Climate Analytics: Regierungen vor "knallharter" Entscheidung
Bill Hare von Climate Analytics, Partnerorganisation des Climate Action Tracker, sagte dazu: "Regierungen stehen vor einer knallharten Entscheidung: Entweder sie unterstützen weiterhin die fossile Brennstoffindustrie - was die Menschheit unweigerlich in verheerende wirtschaftliche Schäden, eine steigende Sterblichkeit durch Hitze sowie klimabedingte Krankheiten und Katastrophen stürzen würde, an die sie sich nicht anpassen kann -, oder sie setzen auf Lösungen, die bereits verfügbar und kostengünstiger denn je sind."
Die Autoren verwiesen in dem Zusammenhang auf ermutigende Fortschritte. So habe 2025 sauberer Strom den gesamten Anstieg des weltweiten Energiebedarfs gedeckt; dazu bauten Indien und China erneuerbare Energien in Rekordtempo aus. Auch habe die Verbreitung von Elektrofahrzeugen neue Höchststände erreicht.
Der Bericht weist jedoch darauf hin, dass die positiven Entwicklungen bislang nicht ausreichen, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgasemissionen schnell genug zu drosseln. Ein steigender Energiebedarf sowie der Ausbau neuer Infrastrukturen für fossile Brennstoffe habe dazu geführt, dass auch die Emissionen nach wie vor steigen./xx/DP/zb
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Dann solltest Du jetzt kaufen, den Warheitsgehalt von DT ist mehr als fragwürdig.
Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
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Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?