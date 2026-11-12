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    Zweitägiger Streik an der Charité

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    Für Sie zusammengefasst
    • An der Charité streiken Beschäftigte bis Samstagfrüh
    • Verdi rechnet mit hoher Beteiligung und Ausfällen
    • Charité warnt vor 20 Millionen Euro Mehrkosten
    Zweitägiger Streik an der Charité
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - An der Charité wird ab dem frühen Morgen für zwei Tage gestreikt. Ab 6.00 Uhr und bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagfrüh sind die Beschäftigten, Auszubildenden und Dual-Studierenden aufgerufen, für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Tarifvertrags Entlastung zu streiken, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Gestreikt werde an allen drei Standorten, der Schwerpunkt liege auf der Pflege. Aber auch Medizintechnologen, Therapeuten und Therapeutinnen und Mitarbeitende der Ambulanzen sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

    Verdi ging von einer hohen Streikbeteiligung aus und rief die Charité auf, planbare Behandlungen und Operationen zu verschieben. Bei einer Urabstimmung haben sich Verdi zufolge 98 Prozent der Mitglieder für einen Erzwingungsstreik ausgesprochen. Ab 6.00 Uhr sind die Streiklokale an den Standorten Campus Benjamin Franklin, Virchow Klinikum und Mitte besetzt, teilte Verdi mit. Für 11.00 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Vorstandsgebäude der Charité geplant.

    Versorgung hat oberste Priorität

    Die Charité bereitete sich nach eigenen Angaben intensiv auf den Streik vor. Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung etwa für Notfälle habe oberste Priorität. Sie rechnete aber auch damit, planbare Behandlungen und Operationen zu verschieben oder abzusagen. Patienten würden individuell informiert.

    Der Tarifvertrag Entlastung soll Beschäftigte vor Überlastung schützen und Voraussetzungen für eine gute Patientenversorgung schaffen. Aus Gewerkschaftssicht ist er ein Erfolgsmodell, der die Arbeitsbedingungen und die Versorgungssituation spürbar verbessert habe. Verdi wirft dem Vorstand der Charité vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren. Die Charité wies dies "deutlich zurück".

    "Mehrausgaben von 20 Millionen"

    Der Tarifvertrag habe wichtige Impulse geliefert, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, heißt es von der Charité auf dpa-Anfrage. So seien in den vergangenen fünf Jahren rund 1.100 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt worden. Gleichzeitig hätten sich die finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen etwa durch die Krankenhausreform grundlegend verändert. "Die aktuellen Forderungen von ver.di würden nach unseren Berechnungen die Einstellung von bis zu 300 zusätzlichen Pflegefachkräften und Mehrausgaben von mehr als 20 Millionen Euro bedeuten", teilte die Charité mit. "Das ist unter den gegebenen Finanzierungsbedingungen nicht darstellbar."/aky/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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