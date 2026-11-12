EU-Klimakommissar von 'Zirkus' Klimagipfel enttäuscht

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hat Zweifel daran geäußert, dass die jährlichen Weltklimakonferenzen den nötigen Fortschritt im Kampf gegen die Krise bringen. "Wenn man etwas Abstand nimmt und sich die letzten fünf, sechs, sieben oder acht Klimakonferenzen ansieht, war Dubai zwar ein positives Beispiel, doch viele andere haben in Bezug auf ihre Ergebnisse eher enttäuscht", sagte Hoekstra in einem Interview des Nachrichtenagentur-Netzwerks European Newsroom (enr), zu dem auch die Deutsche Presse-Agentur gehört.

In Dubai hatten sich die Staaten vor drei Jahren auf die schrittweise Abkehr von Kohle, Öl und Gas geeinigt - was danach jedoch nicht weiter voranging.