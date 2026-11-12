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    Abnehmspritze könnte bald Kassenleistung werden

    Scheidender Barmer-Chef

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    Für Sie zusammengefasst
    • Kassen könnten Abnehmspritzen künftig bezahlen
    • Preise sollen stärker am Nutzen ausgerichtet sein
    • AOK warnt vor hohen Kosten bei breiter Behandlung
    Scheidender Barmer-Chef - Abnehmspritze könnte bald Kassenleistung werden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Abnehmspritze könnte nach Einschätzung des scheidenden Barmer-Chefs Christoph Straub künftig von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. "Ich gehe davon aus, dass wir wohl auch die Abnehmspritze als Therapieoption aufnehmen werden", sagte Straub den Partnerzeitungen der NPG Redaktion.

    Die Kosten für die Krankenkassen müssten dabei nach Ansicht Straubs nicht dramatisch steigen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Arzneimittelpreise stärker am tatsächlichen Nutzen ausgerichtet würden. "Mit Blick auf die Kostenfolgen kann und muss der Preis in Verhandlungen gesenkt werden", betonte er.

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    Patienten mit krankhaftem Übergewicht sollten vor einer solchen Therapie nach Ansicht des Barmer-Chefs auch nicht nachweisen müssen, dass sie bereits erfolglos versucht haben, durch Diäten oder mehr Sport abzunehmen. Für operative Eingriffe zur Behandlung von Adipositas sei auf eine solche Voraussetzung inzwischen ebenfalls verzichtet worden. "Dasselbe sollte dann auch für die Spritzentherapie gelten", sagte Straub. "Wir verlangen von einem Raucher ja auch nicht, dass er erst mal das Rauchen aufgibt, bevor wir sein Bronchialkarzinom operieren."

    Zugleich schränkte Straub ein, dass die Behandlung nicht für jeden Patienten geeignet sei: "Die Spritzentherapie ist aber nicht die Lösung für alles und alle."

    Eine deutlich skeptischere Haltung zur Kostenübernahme hatte in der Vergangenheit die Chefin des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, vertreten. Sie warnte vor einer erheblichen finanziellen Belastung für die gesetzliche Krankenversicherung. Würden alle gesetzlich Versicherten mit Adipositas und einem Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 30 regelmäßig mit Abnehmspritzen behandelt, könnten nach ihren Berechnungen jährliche Kosten von rund 45 Milliarden Euro entstehen. Bei einem BMI von mindestens 35 wären es demnach etwa 14 Milliarden Euro. Reimann bezeichnete dies als "Maximal-Szenario".

    Derzeit fallen Abnehmspritzen, die explizit zur Behandlung von Adipositas zugelassen sind, in Deutschland unter die sogenannten Lifestyle-Arzneimittel und dürfen nicht als Kassenleistung verordnet werden. Einige Wirkstoffe können allerdings zur Behandlung anderer Erkrankungen, etwa Diabetes Typ 2, auf Kassenrezept verschrieben werden./lig/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 1.437 auf NYSE (12. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 125,54 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,11DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 223,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +502,17 %/+796,51 % bedeutet.





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