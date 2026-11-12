Formycon verdoppelt Neunmonatsumsatz – Wachstumskurs gewinnt an Tempo
Formycon verdoppelt den Umsatz und treibt seine Pipeline voran. Doch hohe Wertminderungen belasten das Ergebnis, und die Prognose für das bereinigte EBITDA sinkt.
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- Der Konzernumsatz verdoppelte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf **40,0 Mio. €**, nach 19,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
- Das EBITDA verbesserte sich auf **–8,9 Mio. €** (Vorjahr: –21,4 Mio. €), das bereinigte EBITDA auf **–14,9 Mio. €** (Vorjahr: –21,7 Mio. €).
- Die FDA nahm den Zulassungsantrag für FYB206, Formycons Pembrolizumab-Biosimilar-Kandidaten, zur Prüfung an – laut Mitteilung die erste öffentlich bekannte Annahme eines solchen Antrags in den USA; eine Entscheidung wird für Q3 2027 erwartet.
- Mit dem partnerfinanzierten Entwicklungsprojekt **FYB286** erweitert Formycon seine Pipeline und baut im Rahmen der Strategie FYB4Growth eine neue strategische Produktionspartnerschaft auf.
- Wertminderungen im Zusammenhang mit FYB201 und FYB202 belasten das Konzernergebnis 2026 per saldo mit rund **121 Mio. €**, sind jedoch nicht zahlungswirksam; weitere Entwicklungsprogramme sind nicht betroffen.
- Die Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2026 bleibt bei **60–70 Mio. € Umsatz** und **0–10 Mio. € EBITDA**; die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde auf **–15 bis –5 Mio. €** gesenkt.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Formycon ist am 12.11.2026.
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