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    Ausschüttungen im Blick: Diese Aktien haben heute Ex-Date

    Dividenden-Aktien

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    Am heutigen 12.11.2026 stehen 20 Aktien mit Ex-Dividendentermin im Fokus. Anleger sollten wissen, welche Werte betroffen sind und wie hoch die Ausschüttungen ausfallen.

    Dividenden-Aktien - Ausschüttungen im Blick: Diese Aktien haben heute Ex-Date
    Foto: Momin Photo Gallery - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 12.11.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Heute ex Dividende: Ausgewählte Dividendenaktien am 12.11.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Apple
    		US +0,37 % quartalsweise 0,27USD
    BP
    		GB +4,91 % quartalsweise 0,07GBP
    ArcelorMittal
    		LU +1,57 % quartalsweise 0,15EUR
    GSK
    		GB +1,81 % quartalsweise 0,17GBP
    Unilever
    		GB +3,59 % quartalsweise 0,39GBP
    TJX Companies
    		US +1,21 % quartalsweise 0,48USD
    D.R. Horton
    		US +1,19 % quartalsweise 0,50USD
    Comfort Systems USA
    		US +0,35 % quartalsweise 1,00USD
    American Water Works
    		US +2,48 % quartalsweise 0,90USD
    LPL Financial Holdings
    		US +0,34 % quartalsweise 0,30USD
    Diamondback Energy
    		US +2,78 % quartalsweise 1,18USD
    KB Home
    		US +1,68 % quartalsweise 0,25USD
    Bunzl
    		GB +3,10 % interim 0,21GBP
    ICG Enterprise Trust
    		GB +1,81 % quartalsweise 0,10GBP
    Western Alliance Bancorp
    		US +1,89 % quartalsweise 0,46USD
    Greencoat UK Wind GBP
    		GB +9,12 % quartalsweise 0,03GBP
    Ingersoll Rand
    		US +0,09 % quartalsweise 0,02USD
    Booz Allen Hamilton Holding Registered (A)
    		US +2,45 % quartalsweise 0,59USD
    HF Sinclair Corporation
    		US +4,91 % quartalsweise 0,53USD
    Aptargroup
    		US +1,24 % quartalsweise 0,50USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.

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