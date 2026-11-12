USD/JPY mit Befreiungsschlag!

Nach einer großen dreiwelligen Korrekturbewegung, ausgehend von 163,9870 JPY beginnend ab Ende Juli dieses Jahres, ging es mit dem Paar USD/JPY auf 152,8870 JPY bis Anfang September abwärts. Grund hierfür waren massive Währungsmarktinterventionen der Japaner sowie US-Amerikaner. Seitdem aber wertet der Yen wieder deutlich ab, steckte aber die letzten sechs Wochen über in einer Seitwärtskonsolidierung um seine beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 mit einem Deckel bei 159,0370 JPY fest. Nun wurde dieser Widerstand zur Wochenmitte aber gesprengt und eröffnet somit die Chance auf eine zweite große Kaufwelle.

Der zumindest auf Tagesbasis erfolgreiche Kursanstieg über 159,0370 JPY hat unmittelbares Aufwärtspotenzial an das Septemberhoch bei 160,3920 JPY freigesetzt; eine weitere Zielmarke befindet sich darüber bei 161,9510 JPY. Gut möglich, dass im Zuge der zweiten Kaufwelle sogar das aktuelle Jahreshoch bei 163,9870 JPY noch angesteuert wird, ehe wieder eine größere Währungsmarktintervention stattfindet. Auf der Unterseite würde erst ein Kursrutsch unter die jüngsten Tiefststände von Ende Oktober von 156,0730 JPY eine deutliche Aufwertung des Yen mit Korrekturpotenzial des Paares auf 155,2520 JPY anzeigen.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz:

Fazit Ähnlich wie bei der letzten Kaufwelle aus September dieses Jahres wird nun ein zweiter Aufschwung in Richtung 161,9510 JPY erwartet, der sogar für den sofortigen Aufbau von Long-Positionen auf das Paar USD/JPY genutzt werden kann. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 34,98 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DP9EVB zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Gesamtrenditechance von 45 Prozent bieten. Rechnerisch müsste der Schein dann im Bereich von 3,74 Euro notieren. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut ein bis zwei Wochen einplanen, ehe die Handelsidee vollständig aufgeht. Nach dem vergleichsweise starken Anstieg vom Mittwoch ist mit temporären Rücksetzern zu rechnen, welche allerdings als Kaufgelegenheiten gewertet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DP9EVB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,56 - 2,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 155,4566 JPY Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 155,4566 JPY akt. Kurs Basiswert: 159,8620 JPY Laufzeit: Open End Kursziel: 3,74 Euro Hebel: 34,98 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank