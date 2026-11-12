STRATEC liefert finale Zahlen: So liefen die ersten neun Monate 2026
Weniger Umsatz, mehr Ertrag: STRATEC steigert 2026 bislang Marge, Ergebnis und Cashflow. Zugleich treibt der Konzern den Verkauf der Diatron-Gruppe voran.
Foto: Stratec SE
- Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 währungsbereinigt um 5,0 % auf 164,9 Mio. €; nominal betrug der Rückgang 6,1 %.
- Die adjustierte EBIT-Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,0 Prozentpunkt auf 8,3 %; im dritten Quartal erreichte sie 11,3 %.
- Das adjustierte Konzernergebnis stieg auf 7,5 Mio. € (Vorjahr: 7,1 Mio. €), das adjustierte Ergebnis je Aktie auf 0,62 €.
- Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 39,4 Mio. €, nach −1,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
- Im dritten Quartal wurden nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte von 44,1 Mio. € im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der Diatron-Gruppe bereinigt; die Vereinbarung zum Verkauf wurde im vierten Quartal unterzeichnet.
- Für die fortgeführten Geschäftsbereiche erwartet STRATEC 2026 währungsbereinigt stabile bis leicht steigende Umsätze und eine adjustierte EBIT-Marge von 13,0 % bis 15,0 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei STRATEC ist am 12.11.2026.
Der Kurs von STRATEC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,93EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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