🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    STRATEC liefert finale Zahlen: So liefen die ersten neun Monate 2026

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger Umsatz, mehr Ertrag: STRATEC steigert 2026 bislang Marge, Ergebnis und Cashflow. Zugleich treibt der Konzern den Verkauf der Diatron-Gruppe voran.

    STRATEC liefert finale Zahlen: So liefen die ersten neun Monate 2026
    Foto: Stratec SE
    • Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 währungsbereinigt um 5,0 % auf 164,9 Mio. €; nominal betrug der Rückgang 6,1 %.
    • Die adjustierte EBIT-Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,0 Prozentpunkt auf 8,3 %; im dritten Quartal erreichte sie 11,3 %.
    • Das adjustierte Konzernergebnis stieg auf 7,5 Mio. € (Vorjahr: 7,1 Mio. €), das adjustierte Ergebnis je Aktie auf 0,62 €.
    • Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 39,4 Mio. €, nach −1,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
    • Im dritten Quartal wurden nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte von 44,1 Mio. € im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der Diatron-Gruppe bereinigt; die Vereinbarung zum Verkauf wurde im vierten Quartal unterzeichnet.
    • Für die fortgeführten Geschäftsbereiche erwartet STRATEC 2026 währungsbereinigt stabile bis leicht steigende Umsätze und eine adjustierte EBIT-Marge von 13,0 % bis 15,0 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei STRATEC ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von STRATEC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,93EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    STRATEC

    +0,48 %
    +3,17 %
    +14,88 %
    +27,38 %
    +20,74 %
    -42,94 %
    -80,24 %
    -41,79 %
    +465,08 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55
    STRATEC direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    STRATEC liefert finale Zahlen: So liefen die ersten neun Monate 2026 Weniger Umsatz, mehr Ertrag: STRATEC steigert 2026 bislang Marge, Ergebnis und Cashflow. Zugleich treibt der Konzern den Verkauf der Diatron-Gruppe voran.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     