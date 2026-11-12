STRATEC liefert finale Zahlen: So liefen die ersten neun Monate 2026 29 0 Kommentare

Weniger Umsatz, mehr Ertrag: STRATEC steigert 2026 bislang Marge, Ergebnis und Cashflow. Zugleich treibt der Konzern den Verkauf der Diatron-Gruppe voran.

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