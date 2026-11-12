ProCredit Holding & Co.KGaA: 9M 2026 stärkt Ertragskraft durch Wachstum 29 0 Kommentare

Mehr Kredite, mehr Kund*innen, höhere Erträge: ProCredit legt in den ersten neun Monaten 2026 deutlich zu und erwartet für das Gesamtjahr eine bessere Kosteneffizienz als ursprünglich prognostiziert.

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