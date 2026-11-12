ProCredit Holding & Co.KGaA: 9M 2026 stärkt Ertragskraft durch Wachstum
Mehr Kredite, mehr Kund*innen, höhere Erträge: ProCredit legt in den ersten neun Monaten 2026 deutlich zu und erwartet für das Gesamtjahr eine bessere Kosteneffizienz als ursprünglich prognostiziert.
Foto: eyetronic - 61455621
- Das Kreditportfolio wuchs in den ersten neun Monaten 2026 um 11,9 % auf 8,68 Mrd. Euro; besonders stark legten Kredite an Kleinst- und Kleinunternehmen sowie Konsumentenkredite zu.
- Kundeneinlagen stiegen um 6,5 % auf 9,73 Mrd. Euro; die Zahl aktiver Kund*innen nahm um 12,9 % beziehungsweise rund 43.000 zu.
- Der Zinsüberschuss erhöhte sich um 14,8 % auf 299,3 Mio. Euro; die Nettozinsmarge verbesserte sich auf 3,3 %.
- Der operative Ertrag wuchs um 10,6 % und damit stärker als die Aufwendungen. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis sank gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozentpunkte auf 68,9 %.
- Das Konzernergebnis stieg auf 69,5 Mio. Euro; den Anteilseigner*innen waren 65,4 Mio. Euro zurechenbar. Die materielle Eigenkapitalrendite betrug 8,4 %.
- Für 2026 erwartet ProCredit ein Kreditportfoliowachstum von 14–15 %, ein gegenüber der ursprünglichen Prognose um 2–3 Prozentpunkte besseres Kosten-Ertrags-Verhältnis und eine harte Kernkapitalquote von 12,5–13,0 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 12.11.2026.
Der Kurs von ProCredit Holding & Co.KGaA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,45 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).
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