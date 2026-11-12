starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 %

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026.

HIGHLIGHTS 9M 2026

* Finanzkennzahlen Gruppe: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,7 % auf EUR 781,4 Mio., während das bereinigte EBITDA um 13,7 % auf EUR 129,1 Mio. zunahm und damit das Umsatzwachstum übertraf. Dies reflektiert den anhaltenden operativen Hebel im Geschäftsmodell. Das EBIT erhöhte sich folglich auf EUR 58,0 Mio. nach EUR 45,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 57,4 Mio. nach EUR 3,0 Mio. in den ersten neun Monaten 2025, getragen durch die verbesserte operative Performance sowie ein verbessertes Finanzergebnis.

* Segmententwicklung Aerostructures: Das Segment Aerostructures setzte seine starke Wachstumsdynamik fort. Der Nettoumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,5 %, während das bereinigte EBITDA um 17,9 % zunahm. Dies führte zu einer Margenverbesserung auf 17,9 %.

* Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow belief sich auf EUR 70,3 Mio., während der Investitions-Cashflow EUR 12,9 Mio. betrug. Darin enthalten sind Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 61,8 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments, die in den ersten neun Monaten 2026 vereinnahmt wurden. Weitere EUR 36,2 Mio. wurden im Oktober vereinnahmt und werden im vierten Quartal 2026 erfasst. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf EUR 52,8 Mio. (0,3x LTM berichtetes EBITDA).

* Standortbesuch für Investoren: Am 6. Oktober 2026 empfing Montana Aerospace Investoren und Analysten an ihren Produktionsstandorten Dumbrăvița und Baia Mare in Rumänien und gewährte unmittelbare Einblicke in die hochintegrierte Produktionspräsenz der Gruppe.

* Kapitalallokation: Zwischen den Geschäftsjahren 2026 und 2027 plant Montana Aerospace Investitionen in Höhe von rund EUR 80 Mio. in wertsteigernde Wachstums- und Margenprojekte an den wesentlichen Produktionsstandorten, um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space gerecht zu werden. Parallel dazu prüft der Verwaltungsrat zusätzliche Maßnahmen der Kapitalallokation, einschließlich einer potenziellen Dividende und eines potenziellen Aktienrückkaufprogramms.