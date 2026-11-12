GIGABYTE stellt den AI TOP AERO auf Basis von NVIDIA RTX Spark vor

TAIPEH, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE hat heute den AI TOP AERO angekündigt. Der neue KI-Desktop-PC auf Basis von NVIDIA RTX Spark kombiniert eine GPU mit NVIDIA Blackwell-Architektur, je nach Konfiguration bis zu 128 GB Unified Memory sowie das Kühl- und Gehäusedesign von GIGABYTE. Als Personal AI Studio erweitert er das KI-PC-Portfolio von GIGABYTE und richtet sich an Nutzer, die lokale KI-Entwicklung, Content-Erstellung und Gaming an ihrem persönlichen Arbeitsplatz verbinden möchten.

Kompaktes Personal AI Studio für lokale KI, RTX-beschleunigte Content-Erstellung und Gaming unter Windows 11 – mit bis zu 128 GB Unified Memory und GIGABYTE-Kühldesign

NVIDIA RTX Spark vereint NVIDIA AI, RTX-Grafik und Unified Memory unter Windows 11. Die Plattform ermöglicht die lokale Ausführung kompatibler KI-Modelle, ohne dass für deren Inferenz zwingend Cloud-Dienste erforderlich sind, und erlaubt einen nahtlosen Wechsel zwischen kreativer Arbeit, Entwicklung und immersivem Gaming. RTX Spark bietet NVIDIAs umfassende Full-Stack-KI-Lösung auf der bewährten Windows-Plattform und wurde im Hinblick auf die KI-Workloads von heute und die Anforderungen von morgen entwickelt.

Lokale KI für den Arbeitsalltag

Generative KI kommt neben dialogbasierten Assistenten zunehmend auch bei KI-Agenten, der Content-Erstellung und der Automatisierung von Arbeitsabläufen zum Einsatz. Die Ausführung von Modellen, die Verarbeitung von Daten und das Testen von Anwendungen auf eigenen Geräten eröffnen Nutzern so neue Möglichkeiten, KI in persönliche Arbeitsabläufe einzubinden. Der AI TOP AERO bietet eine lokale Computing-Plattform für Entwickler, Kreative und KI-Anwender. Unterstützte Anwendungen lassen sich am Arbeitsplatz erproben und mit den jeweils benötigten Tools und Daten verbinden.

NVIDIA Grace CPU und NVIDIA Blackwell RTX GPU für KI-Computing unter Windows

Der AI TOP AERO ist mit dem Superchip NVIDIA RTX Spark N1X ausgestattet. Dieser kombiniert eine NVIDIA Grace CPU mit 20 Kernen und eine NVIDIA Blackwell RTX GPU mit den KI-Beschleunigungstechnologien von NVIDIA. Je nach Konfiguration bietet das System bis zu 128 GB LPDDR5X Unified Memory sowie eine PCIe-5.0-SSD mit bis zu 4 TB Speicherkapazität. Damit stehen Rechen- und Speicherressourcen für unterstützte lokale Modelle, KI-Anwendungen und kreative Inhalte zur Verfügung.