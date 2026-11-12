Allianz knackt Rekord: 14,1 Mrd. Euro – Ausblick steigt
Allianz auf Rekordkurs: Starke Mittelzuflüsse und ein kräftiger Gewinnanstieg prägen die ersten neun Monate 2026. Der Versicherer hebt das obere Ende seiner Jahresprognose an.
Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com
- Allianz erzielte in den ersten neun Monaten 2026 mit 14,1 Mrd. Euro ein operatives Rekordergebnis – 7,8 % mehr als im Vorjahr.
- Das Geschäftsvolumen stieg auf 143,0 Mrd. Euro; das interne Wachstum betrug 3,8 %.
- Der bereinigte Überschuss der Anteilseigner erhöhte sich um 10,6 % auf 9,3 Mrd. Euro; das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 12,7 % auf 24,15 Euro.
- Asset Management war ein wichtiger Wachstumstreiber: Das operative Ergebnis legte um 20,3 % auf 2,9 Mrd. Euro zu; die Nettomittelzuflüsse erreichten 132 Mrd. Euro.
- Die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite lag bei 20,1 %, die Solvency-II-Quote bei soliden 219 %.
- Allianz hob das obere Ende der Jahresprognose für das operative Ergebnis auf rund 18,6 Mrd. Euro an; das Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Mrd. Euro wurde im September abgeschlossen.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse 3Q 2026, bei Allianz ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Allianz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 469,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,55 % im Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 466,25EUR das entspricht einem Minus von -0,77 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.920,00PKT (+0,57 %).
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