Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia -Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag seine jüngste Klettertour mit einem Rekordhoch fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,63 Prozent auf 26.830 Punkte. Damit würde das Barometer seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Mit der aktuellen Stärke bestätigt der Dax sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November. Der neue Aktien-Optimismus werde vor allem vom rückläufigen Öl- und Gaspreis gestützt. Die Hoffnung auf Frieden im Iran lasse die wichtigen Energieträger wieder etwas günstiger werden.

In der Berichtssaison hierzulande findet das große Finale statt. Die Allianz , Munich Re , Siemens und Merck KGaA berichten aus dem Dax. Enorm viele Quartalsberichte kommen ferner von Unternehmen aus dem SDax ./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 469,9 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -18,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,51 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +15,12 %/+130,24 % bedeutet.



