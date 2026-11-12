Rekordhoch erwartet zum Finale der Berichtssaison
DAX-FLASH
- Dax dürfte bei 26.830 Punkten Rekordhoch markieren
- Ölpreisrückgang und Tech-Erholung stützen Börsen
- Dax-Konzerne melden im großen Saisonfinale Zahlen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag seine jüngste Klettertour mit einem Rekordhoch fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,63 Prozent auf 26.830 Punkte. Damit würde das Barometer seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt.
Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia -Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte.
"Mit der aktuellen Stärke bestätigt der Dax sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November. Der neue Aktien-Optimismus werde vor allem vom rückläufigen Öl- und Gaspreis gestützt. Die Hoffnung auf Frieden im Iran lasse die wichtigen Energieträger wieder etwas günstiger werden.
In der Berichtssaison hierzulande findet das große Finale statt. Die Allianz , Munich Re , Siemens und Merck KGaA berichten aus dem Dax. Enorm viele Quartalsberichte kommen ferner von Unternehmen aus dem SDax ./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 469,9 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -18,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,51 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +15,12 %/+130,24 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
mensch hase Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif das hat doch inzwischen jeder hier bemerkt, dass du hier nur zum provozieren auftauchst Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
was hier im thread zum teil gepostet wird ist größte lächerlichkeit
Kann mal einer dem Laberer den Stecker ziehen?Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif