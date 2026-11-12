Deutsche Pfandbriefbank wird pessimistischer
Immobilienkrise
- PBB erwartet 7,5 Milliarden Euro Neugeschäft
- Vorsteuergewinn dürfte am unteren Zielende liegen
- Erträge und Gewinn sanken im dritten Quartal erneut
GARCHING (dpa-AFX) - Die Unruhe an den Immobilienmärkten und die gestiegenen Zinsen machen der Deutschen Pfandbriefbank stärker zu schaffen als gedacht. Das Neugeschäft dürfte in diesem Jahr nur etwa 7,5 Milliarden Euro erreichen und damit das untere Ende der bisherigen Zielspanne, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Garching bei München mit. Auch beim Vorsteuergewinn rechnet Vorstandschef Kay Wolf nur noch mit einem Wert am unteren Ende der angepeilten Spanne von 30 bis 40 Millionen Euro. Analysten hatten zuletzt im Schnitt noch mit rund 39 Millionen gerechnet.
Allerdings musste die Bank nach ihrer Krise der vergangenen Jahre im dritten Quartal erneut Rückgänge bei Einnahmen und Gewinn hinnehmen. Die gesamten Erträge sanken um ein Zehntel auf 99 Millionen Euro. Dies lag vor allem am Rückzug der Bank aus ihrem verlustreichen Geschäft in den USA. Der Gewinn vor Steuern schrumpfte von 14 Millionen auf 12 Millionen Euro. Auch unter dem Strich blieb mit ebenfalls 12 Millionen Euro etwas weniger übrig als ein Jahr zuvor.
Die Immobilienmärkte erholten sich langsamer und verhaltener als zu Beginn des Jahres erwartet, sagte Bankchef Wolf. "Viele Marktteilnehmer verschieben Transaktionsentscheidungen auf später." Angesichts dessen zeigte sich der Manager erfreut, dass die Bank ihr Neugeschäft in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro steigern konnte./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 577,3 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -7,95 %/+3,16 % bedeutet.
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Genaugenommen kann man diese Aktie immer kaufen.....am Besten in Stufen......wer es langfristig denken und handeln kann.....wird aber seltener in unserer EX und HOPP Zeit.....die GEN Z tradet sich die Finger wund.....weil beinahe umsonst....
Leute Leute