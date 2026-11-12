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    Deutsche Pfandbriefbank wird pessimistischer

    Immobilienkrise

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    Für Sie zusammengefasst
    • PBB erwartet 7,5 Milliarden Euro Neugeschäft
    • Vorsteuergewinn dürfte am unteren Zielende liegen
    • Erträge und Gewinn sanken im dritten Quartal erneut
    Immobilienkrise - Deutsche Pfandbriefbank wird pessimistischer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GARCHING (dpa-AFX) - Die Unruhe an den Immobilienmärkten und die gestiegenen Zinsen machen der Deutschen Pfandbriefbank stärker zu schaffen als gedacht. Das Neugeschäft dürfte in diesem Jahr nur etwa 7,5 Milliarden Euro erreichen und damit das untere Ende der bisherigen Zielspanne, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Garching bei München mit. Auch beim Vorsteuergewinn rechnet Vorstandschef Kay Wolf nur noch mit einem Wert am unteren Ende der angepeilten Spanne von 30 bis 40 Millionen Euro. Analysten hatten zuletzt im Schnitt noch mit rund 39 Millionen gerechnet.

    Allerdings musste die Bank nach ihrer Krise der vergangenen Jahre im dritten Quartal erneut Rückgänge bei Einnahmen und Gewinn hinnehmen. Die gesamten Erträge sanken um ein Zehntel auf 99 Millionen Euro. Dies lag vor allem am Rückzug der Bank aus ihrem verlustreichen Geschäft in den USA. Der Gewinn vor Steuern schrumpfte von 14 Millionen auf 12 Millionen Euro. Auch unter dem Strich blieb mit ebenfalls 12 Millionen Euro etwas weniger übrig als ein Jahr zuvor.

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    Die Immobilienmärkte erholten sich langsamer und verhaltener als zu Beginn des Jahres erwartet, sagte Bankchef Wolf. "Viele Marktteilnehmer verschieben Transaktionsentscheidungen auf später." Angesichts dessen zeigte sich der Manager erfreut, dass die Bank ihr Neugeschäft in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro steigern konnte./stw/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 577,3 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -7,95 %/+3,16 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 4 % nach der JPMorgan-Abstufung und möglichen Preisdruck bei Rückversicherungen 2027. Dem stehen das erhöhte Gewinnziel von 6,6 Mrd. Euro für 2026 und Erwartungen steigender Dividenden gegenüber. Diskutiert werden eine mögliche Unterbewertung, Nachkäufe bei 540–542 Euro und langfristig vierstellige Kurse. Die anstehende Q3-Mitteilung und spätere Dividendenvorschläge werden als mögliche Impulsgeber thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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