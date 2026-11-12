CEWE Stiftung: Q3-Gewinnsprung dank Verkauf des Online-Drucks
CEWE setzt auf Fotofinishing: Der Verkauf des Online-Drucks bringt 25,2 Millionen Euro Gewinn. Mit steigenden Umsätzen und bestätigter Prognose geht es ins wichtige Weihnachtsgeschäft.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE erzielte aus dem im dritten Quartal abgeschlossenen Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks einen Gewinn nach Steuern von 25,2 Mio. Euro und fokussiert sich damit stärker auf das Fotofinishing-Kerngeschäft.
- Der Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche stieg in den ersten neun Monaten um 2,4 % auf 451,6 Mio. Euro; das operative EBIT lag saisonüblich bei 2,4 Mio. Euro.
- Das berichtete Gruppen-EBIT betrug wegen 6,1 Mio. Euro Kodak-Moments-Transaktionskosten und 2,3 Mio. Euro SAP-Mehrkosten minus 6,0 Mio. Euro. Das Nachsteuerergebnis stieg einschließlich des Veräußerungsgewinns auf 21,4 Mio. Euro.
- Das Fotofinishing legte beim Umsatz um 3,0 % auf 429,8 Mio. Euro zu. Die Zahl verkaufter CEWE FOTOBÜCHER stieg um 1,9 % auf 3,84 Mio.; der Umsatz mit ihnen wuchs um 4,0 %.
- CEWE bestätigt für 2026 die Prognose: 780 bis 810 Mio. Euro Umsatz und 75,5 bis 81,5 Mio. Euro Gruppen-EBIT einschließlich Kodak-Moments-Kosten.
- Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf solide 69,8 %. CEWE sieht sich mit Produktneuheiten und Marketing gut für das wichtige Weihnachtsgeschäft aufgestellt.
Der nächste wichtige Termin, Pressemitteilung zum Q3 2026, bei CEWE Stiftung ist am 12.11.2026.
Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 117,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,60 % im
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20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 118,10EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.
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