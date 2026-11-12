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    HomeToGo erhöht EBITDA-Prognose für GJ/26 nach Rekordquartal

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    Rekordumsatz und mehr Ertragskraft: HomeToGo hebt nach starken Neunmonatszahlen die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 an. Auch der freie Cashflow ist wieder positiv.

    HomeToGo erhöht EBITDA-Prognose für GJ/26 nach Rekordquartal
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • HomeToGo hebt die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf **48–50 Mio. €** an (zuvor 45–47 Mio. €); die Umsatzprognose von **400–410 Mio. €** bleibt bestehen.
    • In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die IFRS-Umsatzerlöse um **72,6 % auf 347,4 Mio. €** – ein Rekordwert.
    • Das bereinigte EBITDA legte in 9M/26 um rund **183 % auf 62,3 Mio. €** zu; die Marge verbesserte sich um 7 Prozentpunkte auf **17,9 %**.
    • Der Free Cash Flow drehte auf **31,9 Mio. € ins Plus** und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 57,5 Mio. €.
    • HomeToGo_PRO erzielte **237,3 Mio. € Umsatz** (+193,1 %) und **45,9 Mio. € bereinigtes EBITDA** (+281,7 %); der B2C-Marktplatz steigerte sein bereinigtes EBITDA um 63,9 % auf 16,4 Mio. €.
    • Das Unternehmen erreichte das Synergieziel von **10 Mio. € für Interhome vorzeitig**. Dr. Christine Prauschke übernimmt ab Januar 2027 als CBO die Verantwortung für HomeToGo Originals.

    Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Financial Results und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von HomeToGo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8840EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,8980EUR das entspricht einem Plus von +1,58 % seit der Veröffentlichung.


    HomeToGo

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    ISIN:LU2290523658WKN:A2QM3K
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    HomeToGo erhöht EBITDA-Prognose für GJ/26 nach Rekordquartal Rekordumsatz und mehr Ertragskraft: HomeToGo hebt nach starken Neunmonatszahlen die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 an. Auch der freie Cashflow ist wieder positiv.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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