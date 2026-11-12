Siemens erwartet nach Rekordjahr weiteres Wachstum
Treiber Digitalisierung
- Siemens übertrifft Prognosen mit Rekordjahr
- Auftragseingang steigt auf gut 108 Milliarden Euro
- Siemens erwartet weiteres Wachstum im Geschäftsjahr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat im vergangenen Jahr ein Rekordjahr verzeichnet und die Prognosen der Analysten übertroffen. Getragen wurde die Entwicklung von der hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI sowie bei Rechenzentren, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele.
So knackte Siemens beim Auftragseingang 2025/26 die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel auf gut 108 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Das Ergebnis der Industriegeschäfte legte von 11,8 auf 13,3 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente Siemens hingegen weniger, allerdings hatte der Konzern im Jahr zuvor durch den Verkauf von Innomotics einen Milliardengewinn verbucht.
Für das neue Geschäftsjahr kündigte Siemens ein vergleichbares Wachstum von neun bis elf Prozent an. Der Gewinn in Form des Ergebnisses je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten soll steigen. Dabei sind Effekte aus der Abspaltung der Medizintechniktochter Siemens Healthineers ausgeklammert. Siemens will 34,1 Prozent abspalten und an die Aktionäre übertragen. Die Abspaltung soll voraussichtlich im Mai wirksam werden./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 43,50 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 302,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -6,51 %/+19,46 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Aktie ist schon sehr sehr geil, muss man sagen!
ich gehe davon aus, das der Rücksetzer schnell aufgeholt wird und die
die > 300 € kommen, SIEMENS ist hinsichtlich KI bestens aufgestellt