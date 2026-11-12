SMA Solar Technology: Umsatz und Ergebnis nach 9 Monaten weiter stark
Zurück in der Gewinnzone: SMA legt nach neun Monaten 2026 bei Umsatz und Aufträgen zu. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern Ergebnisse in der oberen Hälfte seiner Prognosespannen.
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- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 leicht auf **1.160,7 Mio. Euro** (Vorjahr: 1.134,7 Mio. Euro); ohne den Effekt der US-Zollrückerstattungen wären es 1.183,0 Mio. Euro gewesen.
- Das EBITDA einschließlich Sondereffekten verbesserte sich deutlich auf **146,3 Mio. Euro** (Vorjahr: −16,9 Mio. Euro). Das EBITDA vor Sondereffekten lag bei 109,6 Mio. Euro.
- Das Konzernergebnis erreichte **98,9 Mio. Euro** nach einem Verlust von 144,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; das Ergebnis je Aktie betrug 2,85 Euro.
- Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. September 2026 auf **rund 1,9 Mrd. Euro** (Vorjahr: 1,3 Mrd. Euro), überwiegend in Large Scale & Project Solutions.
- Home & Business Solutions steigerte den Umsatz um **27,9 % auf 231,9 Mio. Euro** und verbesserte das EBIT deutlich auf −28,9 Mio. Euro. Large Scale & Project Solutions erzielte 928,8 Mio. Euro Umsatz, leicht weniger als im Vorjahr.
- SMA erwartet für 2026 Umsatz von **1,675 bis 1,725 Mrd. Euro** und EBITDA von **205 bis 230 Mio. Euro**; der Vorstand rechnet jeweils mit einem Ergebnis in der oberen Hälfte der Prognosespanne.
Der nächste wichtige Termin, Analysten Conference Call 13.30 Uhr (CET), bei SMA Solar Technology ist am 12.11.2026.
Der Kurs von SMA Solar Technology lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,24EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,82 % im
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16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 50,05EUR das entspricht einem Plus von +1,65 % seit der Veröffentlichung.
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