SMA Solar Technology: Umsatz und Ergebnis nach 9 Monaten weiter stark 89 0 Kommentare

Zurück in der Gewinnzone: SMA legt nach neun Monaten 2026 bei Umsatz und Aufträgen zu. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern Ergebnisse in der oberen Hälfte seiner Prognosespannen.

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