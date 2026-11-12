Wacker Neuson: Solides Q3 – Prognose für 2026 präzisiert 69 0 Kommentare

Mehr Umsatz, höhere Marge und starker Cashflow: Wacker Neuson legt in den ersten neun Monaten 2026 deutlich zu. Europa und Amerika treiben das Wachstum.

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