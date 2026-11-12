Wacker Neuson: Solides Q3 – Prognose für 2026 präzisiert
Mehr Umsatz, höhere Marge und starker Cashflow: Wacker Neuson legt in den ersten neun Monaten 2026 deutlich zu. Europa und Amerika treiben das Wachstum.
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- Der Umsatz der ersten neun Monate 2026 stieg im Jahresvergleich um 13,6 % auf 1.846,2 Mio. Euro; im dritten Quartal legte er um 7,2 % auf 589,7 Mio. Euro zu.
- Die EBIT-Marge verbesserte sich in den ersten neun Monaten auf 8,1 % gegenüber 6,0 % im Vorjahr; im dritten Quartal betrug sie 7,7 %.
- Der Free Cashflow erhöhte sich nach neun Monaten auf 127,0 Mio. Euro (Vorjahr: 115,8 Mio. Euro). Die Net-Working-Capital-Quote sank auf 28,2 % und lag damit unter dem strategischen Zielwert von 30 %.
- Wachstumstreiber waren Europa (Umsatz +13,3 %) und Amerika (+16,8 %); in Asien-Pazifik ging der Umsatz dagegen um 5,7 % zurück.
- Alle Geschäftsbereiche wuchsen: Kompaktmaschinen um 18,3 %, Baugeräte um 12,1 % und Dienstleistungen um 3,9 %.
- Für 2026 erwartet Wacker Neuson weiterhin 2,3 bis 2,4 Mrd. Euro Umsatz. Die erwartete EBIT-Marge wurde auf 7,0–7,5 % eingegrenzt; Investitionen sollen rund 70 Mio. Euro betragen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Wacker Neuson ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,750EUR das entspricht einem Minus von -2,15 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).
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