LEG Immobilien profitiert weiterhin von höheren Mieten - Ergebnisziel für 2027
- Hohe Nachfrage stärkt LEG in Ballungszentren
- LEG steigert Nettokaltmiete um 3,6 Prozent
- AFFO-Ziel bleibt bei 220 bis 240 Millionen Euro
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren gibt dem Immobilienkonzern LEG weiter Auftrieb. Die Nettokaltmiete wuchs in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 3,6 Prozent auf 712,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die Miete pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche stieg von 7,01 Euro pro Quadratmeter auf 7,29 Euro.
Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit, bereinigt um aktivierte Investitionen) legte um 4,9 Prozent auf 190,1 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiterhin einen AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro an - das wäre ein neuer Rekord. Im kommenden Jahr soll das Ergebnis weiter zulegen und 230 bis 250 Millionen Euro erreichen. Dabei sollen die Mieten um 2,9 bis 3,1 Prozent steigen./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 50,16 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der LEG Immobilien Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -0,54 %/+63,12 % bedeutet.
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