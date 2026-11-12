LEG Immobilien profitiert weiterhin von höheren Mieten - Ergebnisziel für 2027

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 50,16 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der LEG Immobilien Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -0,54 %/+63,12 % bedeutet.