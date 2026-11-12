Nach starkem Halbjahr: Ausblick angehoben
Mehr Umsatz, höhere Marge: Sonova wächst im ersten Halbjahr 2026/27 kräftig und hebt die Jahresprognose an. Marktanteilsgewinne und neue Hörlösungen treiben das Geschäft.
Foto: ENNIO LEANZA - picture alliance/KEYSTONE
- Sonova erzielte im ersten Halbjahr 2026/27 einen Umsatz von CHF 1’834,1 Mio. – ein Plus von 7,5 % in Lokalwährungen (6,7 % in Schweizer Franken).
- Das Hörgeräte-Segment wuchs um 9,0 % in Lokalwährungen: Wholesale legte um 11,0 %, Retail um 6,5 % zu. Im Wholesale gewann Sonova zum elften Quartal in Folge Marktanteile.
- Der Kern-EBIT stieg dank operativem Leverage und Kostendisziplin um 22,9 % in Lokalwährungen auf CHF 384,0 Mio.; die Kern-EBIT-Marge verbesserte sich von 18,4 % auf 20,9 %.
- Die Produkteinführungen EON, Roger On Sphere und Integro sowie der Ausbau des Retail-Geschäfts unterstützten die Strategieumsetzung und das Wachstum.
- Das Cochlea-Implantate-Segment blieb unter Druck: Der Umsatz sank um 10,2 % in Lokalwährungen auf CHF 117,4 Mio., insbesondere wegen Rückgängen in China und den USA.
- Sonova hob die Jahresprognose an: Für 2026/27 werden nun 6–8 % Umsatzwachstum und 10–13 % Wachstum des Kern-EBIT erwartet, jeweils in Lokalwährungen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Sonova Holding ist am 12.11.2026.
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