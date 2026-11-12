Nach starkem Halbjahr: Ausblick angehoben 69 0 Kommentare

Mehr Umsatz, höhere Marge: Sonova wächst im ersten Halbjahr 2026/27 kräftig und hebt die Jahresprognose an. Marktanteilsgewinne und neue Hörlösungen treiben das Geschäft.

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