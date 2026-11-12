STRABAG 9M/2026: Wachstum zieht im 3. Quartal weiter an
STRABAG baut auf Wachstum: Starke Zuwächse in Deutschland treiben Leistung und Auftragsbestand nach oben. Für 2026 hebt der Baukonzern seine Margenprognose an.
- STRABAG steigerte ihre Leistung in den ersten neun Monaten 2026 um 14 % auf 16,49 Mrd. €; im dritten Quartal lag sie 17 % über dem Vorjahresquartal.
- Der Auftragsbestand erreichte zum 30. September 34,97 Mrd. € – ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr.
- Deutschland war der wichtigste Wachstumstreiber: Die Leistung dort legte um mehr als 20 % zu, besonders dank Energie- und Bahninfrastruktur sowie High-Tech-Industriebau.
- Die Prognose für 2026 wurde bei der Leistung bestätigt: STRABAG erwartet weiterhin einen Wert von nahe 23 Mrd. €.
- Die erwartete EBIT-Marge für 2026 wurde auf 6 bis 6,5 % angehoben; zuvor lag die Prognose bei 5,5 bis 6 %. Die Netto-Investitionen sollen höchstens 1,5 Mrd. € betragen.
- Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl stieg in den ersten neun Monaten um 2 % auf 81.695 Vollzeitkräfte. הע
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 27.04.2027.
Der Kurs von STRABAG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 109,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
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