DocMorris AG (ex zur Rose): Höhere Umsatzprognose fürs Gesamtjahr 89 0 Kommentare

Starkes Rezeptgeschäft, höhere Prognose: DocMorris rechnet 2026 mit mehr Wachstum. Zugleich expandiert die Tochter TeleClinic mit der Übernahme von Medi24 in die Schweiz.

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