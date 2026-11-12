DocMorris AG (ex zur Rose): Höhere Umsatzprognose fürs Gesamtjahr
Starkes Rezeptgeschäft, höhere Prognose: DocMorris rechnet 2026 mit mehr Wachstum. Zugleich expandiert die Tochter TeleClinic mit der Übernahme von Medi24 in die Schweiz.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris erhöht die Prognose für das Aussenumsatzwachstum 2026 auf rund 15 Prozent; zuvor lag die Prognose bei 12,5 bis 15 Prozent.
- Das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) wuchs im Oktober um mehr als 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet DocMorris nun ein Rx-Wachstum von rund 60 Prozent.
- Die übrigen Jahres- und Mittelfristziele bleiben unverändert.
- Mit der Übernahme des Schweizer Telemedizin-Anbieters Medi24 expandiert TeleClinic in die Schweiz und baut das margenstarke Geschäft mit digitalen Dienstleistungen aus.
- Medi24 soll durch Technologieintegration und operative Synergien bereits 2027 substanziell zum EBITDA von TeleClinic beitragen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 18.03.2027.
Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im Plus.
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