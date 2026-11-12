Merck überrascht im Quartal und hebt erneut Ziele
- Merck hebt nach starkem Quartal die Jahresziele an
- Umsatzprognose 2026 steigt auf bis zu 21,9 Mrd
- Laborsparte und Pharma liefern kräftigen Schub
DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Dax -Konzern Merck KGaA hebt nach einem überraschend guten dritten Quartal ein weiteres Mal seine Jahresziele an. Geplant ist jetzt für 2026 ein Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Zuvor hatte der Konzern noch 21,0 bis 21,8 im Visier. Das um Sondereffekte bereinigte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) soll statt bei 5,9 bis 6,3 nun bei 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro herauskommen.
In den drei Monaten bis Ende September hatte das Unternehmen erneut von einem florierenden Geschäft in seiner Laborsparte (Life-Science) insbesondere mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelproduktion profitiert. Zudem lieferten Medikamente gegen seltene Erkrankungen in der Pharmasparte und KI-Halbleitermaterialien im Electronics-Geschäft Schub.
Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um fast sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich leicht auf gut 1,68 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie blieb stabil bei 2,32 Euro. Analysten hatten mit einem Ergebnisrückgang und geringeren Erlösen gerechnet./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 151,9 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Merck Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 141,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -8,14 %/+4,23 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
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Mir stellt sich die Frage, ob du tatsächlich auch liest, was du kritisierst! Dein Beitrag geht sowas an meinem Beitrag vorbei, dass ich nur staunen kann.
Die Merck HV verläuft besser als die von Bayer. Allerdings wurde dort auch viel Kritik geäussert mit Bezug zum Ertrag und Kurs. (Kienle)