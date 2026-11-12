Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung

Ob ich daneben liege, kann ich noch nicht beurteilen - bisher bin ich allerdings sehr zufrieden. Klar hat man sich mehr Einblick ins Geschäft gewünscht, aber der CEO hat getan, was er bisher immer gemacht hat, er lässt sich nicht in die Karten schauen - Er zeigt nur die Karten, die er offenlegen muss. Ich beschäftige mich seit etwa einem Jahr aktiv mit Ströer und bin seit Anfang des Jahres auch investiert - mein Durchschnittskurs liegt unter 35 zzgl. Dividende 2026. Ich halte Ströer für ein gutes Invest, gerade weil soviele vernetzte Einnahmen generiert werden können (Ströer-Statista-T-online-Asambeaty etc.) und der viel wichtigere Ansatz, die Umsätze werden steigen bei fallenden Ausgaben, somit ein höherer Gewinn. Da sind noch nicht einmal die Kooperationen mit RTL und Telekom berücksichtigt. Perspektivisch erwarte ich zukünftig, wer in Deutschland Werbung schalten will, kommt an diesem Netzwerk nicht vorbei - denn die Deutsche Telekom ist z.b. auch noch Minderheitsaktionär bei Ströer, nur mal als Einwurf.





Shortseller, sind aktuell kaum noch bei Ströer aktiv, nach meinem Kenntnisstand nur noch PDT Partners, LLC mit 0,69% - und die dürften mit etwa 10% im Minus stehen.

Übernahmephantasie? Ich weiß nicht, aber warum sollte Dirk Ströer seine 20% nicht verkaufen? Käufer gibt es bestimmt, wenn der Käufer mit dem KGaA zurecht kommt. Anders als Müller ist er nur Erbe und ob die Firma sein Baby ist, naja ich weiß nicht - deswegen kann ich mir einen Ausstieg sogar vorstellen, gerade wenn der steueroptimierte Verkauf machbar wäre und der Batzen Geld von etwa 500 Mio € schon sehr verlockend klingt, vielleicht verlangt er sogar 750 Mio - 1 Mrd. nur für seinen Anteil, dafür erwirbt man allerdings fast 20%auf einen Schlag, wenn auch ohne Entscheidungsmacht. Udo Müller bleibt an der Spitze und sitzt fester im Sattel als jemals zuvor. Deswegen wird er das Steuer nicht abgeben und seine Anteile nicht versilbern , für kein Geld der Welt. So schätze ich das momentan ein. Für ihn ist es allerdings egal, ob das Aktienpaket von Dirk Ströer oder wem anderes gehalten wird, egal wie der heißt, Uwe Müller hat das Steuer und das Sagen. KGaA halt.





Was lässt mich so entspannt sein, die Nebendetails. Klar hätte ich mir mehr Cash, mehr Umsatz, weniger Capex und eine Aussage zur Übernahme und zur Fussball-WM gewünscht, aber mal ehrlich, das hat Müller bisher nie getan. Ergibt nur das Preis, was die Bilanzen wirklich zeigen und er ist ein Meister darin, das Ergebnis schwach zu rechnen, denn Capex sind die Investitionen von gestern bilanziert und die Gewinne von morgen vorbereitet.

Spannend finde ich eher die Aussage zur Hamburg-Ausschreibung - 4 von 5 Losen hat Ströer gewonnen, nur das ineffizentere "Bushäuschen"-Geschäft ging an Wall GmbH. Ströer hat sich dort einiges gesichert und muss nur 170 Analoge abbauen (von 3800) und kann den Rest digitalisieren - nach wirtschaftlichem Aspekten. Aber dazu äußert sich Müller auch nicht in so einem Call. Hamburg rühmt sich mit einem Super-Deal, meine Einschätzung, Ströer hat den Superdeal gemacht.





Das zum DOOH Video noch keine Aussagen kamen, auch nachzuvollziehen, perfekter Zeitpunkt, bisher noch zu kurz um einen Ausblick zu geben und im November wird sich die Auswirkungen deutlicher zeigen, Ich denke nur an "The Wall und Lighthouse" in Hamburg -





Auch das keine Aussagen zum Ströer -SSP getroffen wurden macht Sinn - aber Geld durch Lizenzen ist immer eine gute Sache, denn die Plattform steht ja schon und läuft auch erst gerade an.





Fazit: Momentan überwiegen die Stimmen, wir verdienen zukünftig mehr Geld eindeutig, was mich zu einem steigenden Aktienkurs kommen lässt. Man darf Strör nicht mehr als klassischen Plakatkleber verstehen, sondern als "Datenkrake", die ihre Informationen in Cash umwandeln. Mit gewaltigem Burggraben!!!





Ströer fährt perspektivisch die Plakate runter, gut zu erkennen an der Transformation der "Hausdruckerei" te Neues. Aber das erfordert schon tiefere Recherchen😉.





Am Ende wird es die Zeit zeigen - ich denke nicht in Wochen sondern in Jahren!