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    GRENKE überrascht: Konzernergebnis deutlich gesteigert

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    Mehr Gewinn bei stabilen Kosten: grenke legt in den ersten neun Monaten 2026 deutlich zu. Doch höhere Zinsen drücken auf die Marge. Die Jahresprognose bleibt bestehen.

    GRENKE überrascht: Konzernergebnis deutlich gesteigert
    Foto: GRENKE AG
    • Das Konzernergebnis stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 14,6 % auf 55,7 Mio. Euro; die Eigenkapitalrendite erhöhte sich auf 5,2 %.
    • Das Leasingneugeschäft wuchs um 1,7 % auf 2,44 Mrd. Euro. Die DB2-Marge sank dabei von 17,1 % auf 15,7 %, unter anderem wegen gestiegener Kapitalmarktzinsen.
    • Die operativen Erträge legten um 9,4 % auf 533,0 Mio. Euro zu, während die Kosten nahezu unverändert blieben.
    • Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich deutlich auf 50,6 % nach 55,4 % im Vorjahreszeitraum.
    • Die Schadenquote blieb mit 1,9 % erhöht und lag über dem Vorjahreswert von 1,8 %, aber leicht unter dem ersten Halbjahr 2026.
    • grenke bestätigte die Ergebnisprognose für 2026 von 74 bis 86 Mio. Euro und erwartet rund 3,4 Mrd. Euro Leasingneugeschäft.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei GRENKE ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von GRENKE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).


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