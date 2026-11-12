Wienerberger trifft Q3-Prognose – strategische Prüfung geht weiter
Mehr Umsatz, weniger Ertrag: Wienerberger spürt die Bauflaute und steigende Kosten. Dennoch hält der Baustoffkonzern an seiner Jahresprognose fest und setzt auf Schuldenabbau.
Foto: Wienerberger AG
- Umsatz im dritten Quartal 2026 um 8 % auf 1,3 Mrd. € gestiegen, vor allem durch Preiserhöhungen und Akquisitionen wie Italcer.
- Das operative EBITDA sank gegenüber dem Vorjahresquartal von 202 Mio. € auf 180 Mio. €, belastet durch schwache Nachfrage und höhere Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten.
- Wienerberger bestätigt die Prognose für das operative EBITDA 2026 von 640 bis 650 Mio. €.
- Der Wohnungsneubau blieb besonders in Großbritannien, den USA und Kanada schwach; Renovierung und Infrastruktur entwickelten sich stabiler.
- Die Nettoverschuldung soll bis Ende 2026 auf 2,2 Mrd. € sinken; zum 30. September 2026 betrug sie 2,4 Mrd. €. Dafür pausiert das Unternehmen M&A, begrenzt Investitionen und überprüft die Dividendenpolitik.
- Die strategische Überprüfung sieht ab 2029 eine jährliche Verbesserung des operativen EBITDA um 140 Mio. € vor. Weitere Details sollen am 4. März 2027 vorgestellt werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,470EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im
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