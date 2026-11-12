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    Voltatron: 9M-Umsatz steigt um 119 % auf 39,5 Mio. €

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    Voltatron wächst durch Übernahmen kräftig, doch Integrations- und Finanzierungskosten belasten das Ergebnis. Trotz negativem Cashflow bleibt der Vorstand bei seiner Jahresprognose.

    Voltatron: 9M-Umsatz steigt um 119 % auf 39,5 Mio. €
    Foto: keBu.Medien - stock.adobe.com
    • Der Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche stieg in den ersten neun Monaten 2026 akquisitionsbedingt um 119 % auf 39,5 Mio. €.
    • Mit den Übernahmen der KOMITEC- und Kurz-Elektronik-Gruppe erweiterte Voltatron seine Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen, unter anderem um Sensorik, Kabelkonfektion und Kunststoffspritzguss.
    • Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 39 % auf 2,7 Mio. €, die bereinigte EBITDA-Marge sank jedoch von 10,9 % auf 6,9 % – belastet durch Integrations- und Aufbaukosten.
    • Das bereinigte EBT betrug 0,2 Mio. € bei einer Marge von 0,6 %; das berichtete EBT lag wegen höherer Finanzierungskosten bei −1,5 Mio. €.
    • Der operative Cashflow fiel auf −2,2 Mio. €; gestiegene Vorräte und Forderungen banden Kapital. Die liquiden Mittel betrugen zum 30. September 2,9 Mio. €.
    • Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose: 54–57 Mio. € Umsatz und eine EBITDA-Marge von 7–10 %; die bereinigte EBT-Marge soll 0–1 % erreichen.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2026 - Neun Monate, bei Voltatron ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,3850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,52 % im Plus.


    Voltatron

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