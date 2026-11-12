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    init innovation in traffic systems: Umsatz +30 % auf 292 Mio. EUR

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    Wachstum mit Dämpfer: init steigert den Umsatz dank des Atlanta-Projekts kräftig. Doch Projektneubewertungen und vertagte Kundeninvestitionen drücken die EBIT-Prognose für 2026.

    init innovation in traffic systems: Umsatz +30 % auf 292 Mio. EUR
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 28,9 % auf 292,6 Mio. EUR; im dritten Quartal allein legte er um 7,7 % auf 91,6 Mio. EUR zu.
    • Das EBIT sank im dritten Quartal auf 1,6 Mio. EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR); nach neun Monaten betrug es 14,0 Mio. EUR gegenüber 15,2 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Wegen Projektneubewertungen und zurückgestellter Zusatzinvestitionen von Verkehrsbetrieben senkte init die EBIT-Prognose für 2026 auf 33–37 Mio. EUR. Das Umsatzziel bleibt bei 380–420 Mio. EUR.
    • Das Ticketing-Großprojekt in Atlanta verläuft planmäßig und trägt maßgeblich zum Umsatzwachstum bei.
    • Der Auftragseingang erreichte in den ersten neun Monaten 331,1 Mio. EUR; der Auftragsbestand lag bei 387,8 Mio. EUR. Vertraglich vereinbarte Leistungsverpflichtungen summierten sich auf 1,223 Mrd. EUR.
    • Für 2026 erwartet init einen operativen Cashflow von 32–38 Mio. EUR. Langfristig hält das Unternehmen an jährlichen Wachstumszielen von 10–15 % fest.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung 3/2026, bei init innovation in traffic systems ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von init innovation in traffic systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,07 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).


    init innovation in traffic systems

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    ISIN:DE0005759807WKN:575980
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