init innovation in traffic systems: Umsatz +30 % auf 292 Mio. EUR 97 0 Kommentare

Wachstum mit Dämpfer: init steigert den Umsatz dank des Atlanta-Projekts kräftig. Doch Projektneubewertungen und vertagte Kundeninvestitionen drücken die EBIT-Prognose für 2026.

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